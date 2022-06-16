土瓜灣友尋人？大寶貝每日等小寶寶仲有暗號　網民：癡情定黐線

尋人啟事的內容理應直接及具體才有用，但有土瓜灣街坊在區內發現1張令人摸不着頭腦的告示，有人自稱「大寶貝」表示正在尋找「小寶寶」，指每日會在港鐵土瓜灣站等對方，但同時又稱本周日（19日）10時會在烏溪沙站等候，更附有社交平台聯絡方法的提示暗號，引來網民討論。



有土瓜灣街坊在區內發現1張令人摸不着頭腦的告示，有人自稱「大寶貝」表示正在尋找「小寶寶」，指每日會在港鐵土瓜灣站等對方，引來網民討論。（fb「土瓜灣之友」圖片）

「邊位土友咁癡情？」相關尋人啟事被街坊上載至facebook群組「土瓜灣之友」，被貼在電箱的告示上寫有「大寶貝在找小寶寶」的字句，尋人者表示「每天在土瓜灣站等你」，同時又指本周日（19日）10時會在港鐵烏溪沙站A出口等候。

為了方便聯絡，「大寶貝」更在啟事中附有通訊程式的帳號，但社交平台帳戶名稱則只給予「我的全名」4字作為提示，同時提供暗號，「暗號是你全名」，似乎非常保密。

內容令人摸不着頭腦的尋人啟事引來街坊熱議，有人直言疑似見過尋人者，「噚日下午6點左右，有個男人喺土瓜灣站大堂近C出口嗰間七仔，喺件衫一邊掛張紙寫小寶寶，另一邊寫大寶寶，原來咁痴情」、「噚日都見到，黐喺衫袋位」。亦有人按啟事上的通訊程式帳號尋找，發現真有其人，但質疑未必是尋人者，「未必係呢個人，可能佢只係俾人玩」。

不少人則笑稱要以暗號溝通的人絕非等閒之輩，「其實係唔係agent搵殺手？」、「不是痴情，應該係黐線」、「經過土瓜灣站幫你留意下」。亦有人指出啟事內容有矛盾，擔心或會成為未能成功尋人的因素，「約人19號10點烏溪沙等，但又每日自己就喺土瓜灣等，講！你係咪玩小寶寶？」、「究竟喺邊度等？」、「上午十點定晚上十點？」。