騙案！男子稱拾獲失貓　要求付$2000先交回　網民斥慣犯：P圖呃錢

利用別人的痛苦騙財實在太可惡！有網民日前發文，指家人飼養的貓隻日前走失，發出尋貓啟事後突接到陌生男子傳來訊息，表示拾到貓貓，但要求先收取2000元報酬才願意交收，令事主感到非常可疑。有網民看過帖文，指出涉事男子疑為騙財慣犯，過往亦曾試過聲稱拾到走失貓隻要求報酬，惟相關貓隻的相片只是合成圖片，呼籲貓主們提防。



有網民日前發文，指家人飼養的貓隻日前走失，發出尋貓啟事後突接到陌生男子傳來訊息，表示拾到貓貓，但要求先收取2000元報酬才願意交收。（fb「天下貓貓一樣貓群組」圖片）

「有人話搵到貓貓，我願意畀錢但而家佢唔肯畀返隻貓我！」該名網民日前於facebook群組發文，指爸爸飼養的英國短毛貓不慎於上水走失，遂發出尋貓啟事表明願意提供薄酬。事隔數天她收到1名陌生男子傳來訊息，聲稱在天平邨天明樓附近拾到貓隻，並附有1張貓咪在貓袋內的相片。

事主心急尋回貓隻，遂相約男子交收，惟對方突問：「你願意為貓貓付出多少接返貓貓？」。事主感到可疑，提出「見面再傾」，但男子卻要求「先說好（價錢）」，她遂稱願意付出700元，並表示已身在天平商場，隨時可以領回貓隻。

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沒想到男子竟獅子開大口，明言「如果想接返貓貓$2000」，事主拒絕並「還價」稱「最多$1500」。男子見事主猶豫即讓步，但以「怕一陣俾人話我偷貓」為由，要求事主先轉帳，才到商場交收。男子的回覆令事主更感不妥，她懷疑對方意圖騙錢，遂堅持要面對面「一手交錢，一手交貓」。

事主最終沒有交代男子如何回應，直言看到對方要求先收錢時已深知不妙，慨嘆「其實已經預咗搵唔返（貓咪）」。有貓主看過對話截圖，直指該電話號碼的持有人疑為慣犯，稱她本月初同樣遺失愛貓，數天後收到該號碼傳來訊息，提出收取3000元作為報酬。她一口答應並要求見面確認，可是對方卻質疑她「認不到自己的貓」，又稱「如果你冇心機接返貓貓就由佢，我交畀人領養」，要求她盡快轉帳，「我有話畀double錢，佢都係堅持要先收錢後接貓」。

後來網民揭發，該陌生號碼傳來的相片有破綻，相中貓咪雖與失貓相似，實際卻是「P圖」合成，「P圖嚟，兩張圖疊埋。貓眼光位、花紋角度一模一樣，無可能喺唔同時間影到張一模一樣嘅」、「將你尋貓啟事張相貓貓嘅身體移過同埋換咗背景，因為佢畀張相同你啟事相嘅貓貓眼中光影係一模一樣」，最終該網民沒有付款。

發文的事主其後留言指，她已就事件報警及落口供，「不過警方話對方號碼應該係太空咭，所以都係無用」。網民看過留言紛紛勸事主及一眾寵物主人提防，「『為咗隻貓可以付出幾多』呢句真係好賤！人哋失貓已經傷心，仲要咁樣呃人」、「明白你心情，但大前提係要冷靜，因為實在太多太多太多人有機可乘」。