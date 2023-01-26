網購騙案！買家提供QR code稱可用信用卡收款　女生一嘟被呃$4000

又有網購騙案！有後生女於社交平台講述被騙經歷，指日前在二手交易平台放售高踭鞋，買家談好價錢後表示沒有電子錢包或支付工具，僅提供1個二維碼（QR code），稱只要掃描便可於信用卡戶口收款。事主不虞有詐按指示掃描並輸入卡號，沒料竟遭轉帳約值4000港元的外幣，其後發現賣家於交易平台顯示的資料已完全不同，始知被騙，報警時更獲告知近日不少人遇到同樣手法被盜用信用卡，相信未能取回款項，只好發文警世。



有後生女在二手交易平台放售高踭鞋，買家僅提供1個二維碼（QR code），稱只要掃描便可於信用卡戶口收款，沒料事主掃描後竟遭轉帳約值4000港元的外幣。（fb「Carousell 乞衣+西客🧟‍♂️關注組」）

「啲錢應該凍過水……」該名年輕女生日前於facebook分享不幸被騙的經歷，指在二手交易平台放售一對高踭鞋，並與買家談好價錢。付款時買家表示並無電子錢包或轉數快等支付工具，僅以訊息傳送1個二維碼，稱只要事主掃描便可於信用卡戶口收款。

事主指，買家的帳戶顯示已加入平台2年，亦有不少產品，似乎與一般戶口無異，於是放下了戒心，「收款個位彈咗Carousel再加PayMe出嚟，我以為係真，有晒人工客服之後仲彈咗個叫我輸入卡號嘅位」。她輸入卡號後，手機很快便收到銀行轉帳的訊息驗證碼，「話佢用咗我阿聯酋迪拉姆1875，對返港紙$4000」。

事主感到不妥，指自己並無輸入一次性交易密碼，懷疑已經被騙，於是直接致電銀行打算停用該信用卡自保及舉報事件，沒料過程中已被過數，「嗰陣佢彈咗個叫我入OTP（一次性交易密碼）嘅位，我入咗一隻字之後已經覺得唔對路打咗去銀行。直至到我打畀銀行，叫佢幫我cut卡，佢話要我等8分鐘，我就喺嗰8分鐘入邊俾人碌咗」。

後來事主繼續向銀行查詢跟進方法，惟獲客服告知「因為佢send咗個驗證碼畀我，即係代表我已經係授權咗畀佢，然之後就話錢唔會攞得返」。她不甘被騙決定報警，但警員卻明言近日不少人遇到同樣手法的騙案，「我都打定輸數，因為預咗警方唔會理佢哋，同我講日日30幾40單詐騙」，慨嘆只能「當交學費」買個教訓，「我呢排仲要啱啱交咗學費，根本冇多餘錢出嚟畀呢一筆費用」。

不少網民看過帖文也指相關騙案手法常見，提醒樓主交易時不應輕易輸入信用卡資料，亦要盡力嘗試核實對方身份。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

不少網民看過帖文也指相關騙案手法常見，提醒樓主交易時不應輕易輸入信用卡資料，亦要盡力嘗試核實對方身份，「早五六年已經行緊呢一套囉」、「永遠都要面交㗎，除非少過100蚊，何況要入資料，點會信㗎？」、「一世人點都會中過一兩次伏㗎喇，當交學費啦。你作為收錢方仲要交信用卡資料已經好唔尋常，搵返自己熟悉嘅交易方式，經一事長一智」。