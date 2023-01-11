新騙案？陌生人WhatsApp問寵物領養　網民揭白撞目的竟是推銷洗牙

騙徒手法層出不窮！不少網民表示近日收到陌生WhatsApp訊息，查問有關寵物領養或是補習事宜，而且部分對答用字非常地道，與以往詐騙訊息明顯以其他語言直接翻譯不同。不過當網民回覆數句後，便會發現訊息仍使用同一套路，扮作找錯人再找機會推銷，而對方甚至每次也使用類似「劇本」，最終目的竟是推銷洗牙及箍牙服務，實質仍是「白撞」。



不少網民表示近日收到陌生WhatsApp訊息，查問有關寵物領養或是補習事宜，回覆後才發現疑為白撞詐騙訊息。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

「有冇人最近都有收到『搵周小姐』嘅WhatsApp？」多個討論區近日也有網民發帖，指收到陌生人傳來Whatsapp訊息，稱由他人介紹，詢問有關學生補習或是領養寵物的詳情。有網民指自己早前的確申請過補習社的職位，故不虞有詐回覆對方，後來才發現找錯人。

對方其後指，自己意外「入錯號碼」才導致事件，並以此作為藉口，提出「你有洗牙箍牙可以搵我，畀你個discount（折扣）當補償」，這時事主才明白對方另有目的，懷疑對方是白撞推銷或詐騙。

多個討論區近日也有網民發帖，指收到陌生人傳來Whatsapp訊息，稱由他人介紹，詢問有關學生補習或是領養寵物的詳情。（Dcard討論區圖片）

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帖文一出，不少網民亦紛紛貼出對話紀錄，指收過類似訊息，更指發訊息者均利用相似的劇本，以查問領養寵物、補習事宜或是扮作認錯人再作推銷，雖然部分用字較貼近港人常用語氣，但手法只是舊調重彈，「好似集團式試number咁」、「一模一樣，想知究竟係呃啲咩」、「九成騙案嚟，試過扮係當事人咁覆返佢，之後完全唔應機」。

另有心水清網民指，無論白撞訊息以甚麼原因作為開場白，後來亦必定會帶到認錯人及「俾你睇咗嗰笑話」的一句，認為只要看到這句便能確認是白撞或詐騙，「淨係最尾呢句已經覺得係詐騙集團新型手法」、「可能佢哋將『讓你見笑』夾硬譯廣東話」。