人妻雙腿大片瘀青又狂尖叫！鄰居誤會家暴暗地報警　真相原來係…

見疑即報？台灣有人妻近日發文，指自己受KOL（意見領袖）熏陶下決定預約做體雕，沒料效果不顯著之餘，還弄得全腿都是瘀青。有天她穿短褲出門倒垃圾時更嚇壞鄰居，對方以為她被家暴，急忙代為報警求助。直至警察上門了解，才揭發擺了大烏龍，她只好尷尬稱「真的是天大的誤會啊」。



有人妻預約做體雕，弄得全腿瘀青時更出門倒垃圾，鄰居以為她被家暴後報警，終揭發是擺烏龍。(示意圖，非當事人）

「這是一個荒謬至極的故事！」該人妻在Dcard討論區以「鄰居報警以為我被家暴」為題發帖，指先前看到很多KOL分享做體雕的心得，覺得很心動便馬上預約。她指「按的當下真的超級痛，痛到想死」，而且做完效果也沒有很顯著，只是身上多了幾塊超大的瘀青。

有天人妻忘記腿上有瘀青，穿着短褲出門倒垃圾時遇到鄰居，指對方看到她後表情顯得很怪異，但她未有為意。當晚她亦和丈夫在家玩遊戲機，期間因太忘形，雙方都不停尖叫，「玩得太嗨，老公尖叫我也尖叫，講話又很大聲」。

沒想到過了不久，人妻突然聽到警察敲門，當時她還懵然不知什麼事，一問才得悉原來鄰居以為她被家暴，所以幫忙報警，她只好尷尬自嘲：「真的是天大的誤會啊！」

有網民認為不應盲目追求瘦，「為什麼要這樣虐待自己？」。(FreePik）

雖然家暴事件只是擺烏龍，但不少網民也力讚鄰居的熱心行為，「你有個好鄰居」、「有勇氣的話可以跟他說謝謝，請他吃個小東西或買個伴手禮！」；另有人卻留下令人心寒的留言，表示自己沒有樓主那麼幸運，「我是被家暴，所有鄰居視而不見」，引來網民關心。

體雕是種可以在短時間達成瘦身的方法，分為侵入式和非侵入式。侵入式體雕需要動刀，進行抽脂和補脂等手術，從而雕塑出身體曲線；非侵入式體雕是以4種不同的概念，包括「冷、熱、震、動」來促使身體的脂肪分解。

有曾接受過體雕的網民表示，療程後她身上的瘀青甚至比樓主的示意圖還誇張，「我也有過！我男友還說『很怕路人以為我揍你』」、「我也是整個大瘀青，而且比這個還誇張！」。有人則勸樓主接受自己身型，不要盲目追求瘦，「為什麼要這樣虐待自己？」。