過年後2星期「減肥黃金期」營養師教7招恢復體態　見字飲水好緊要

過年期間大魚大肉、作息紊亂，調適上也需要一些時間。台灣營養師建議，民眾若明天需開工的話，前一天的晚餐可「提早吃」，讓身體有充足消化時間；要減去過年期間養成的贅肉，也可把握年後的「黃金期間」，迅速打散脂肪，迎接兔年新氣象。



從除夕圍爐開始，民眾過年期間吃得飽，精神也養得好，大魚大肉吃得多，油脂類更是難免過量攝取。台灣營養師劉怡里表示，過年後可把握「黃金兩周」的時間進行減重，避免囤積超過一個月，成為難以代謝的脂肪，飲食上更有七項重點可注意。

【圖輯】把握「減肥黃金期」！點圖放大看營養師教7招恢復體態👇👇👇

+ 10

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

劉怡里說，首先「避開高油飲食」，減少西式的油炸類餐點，中式餐點則減少肥肉類、勾芡類的料理，如豚骨拉麵的湯頭也可盡量避開；第二，「戒含糖飲料」避免醣類造成體內三酸甘油脂過高，尤其金桔檸檬等水果茶，糖量更是超越珍珠奶茶，要非常小心。

第三，「減少澱粉類」攝取平日每餐半碗份量的米飯，或以全麥麵包、糙米、地瓜、蕎麥麵等高纖澱粉取代。「過年期間飲食容易引起身體發炎反應」，劉怡里表示，高纖澱粉類不但能夠幫助腸胃蠕動、排油外，當中富含的植化素也能夠降低身體發炎反應，是過年後減肥的上上之選。

【相關圖輯】減肥一定要戒食白飯？專家教咁樣限制澱粉攝取 改一個習慣減10kg（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

第四、除了澱粉類，劉怡里說，蛋白質的攝取可以「蛋、魚、豆類」為主，避開脂肪含量過高的紅肉類，可選擇家禽類，如雞、鴨、鵝肉，魚肉當中也含有優質蛋白質，脂肪含量少外，更有Omega-3能夠提高代謝，但須避開油炸的烹調方式。

第五、現代人工作忙碌，蔬菜類的攝取上本就偏少，劉怡里說，年後減重民眾可多多攝取兩類蔬菜，「深色蔬菜」以及「辛香料」，深色蔬菜B群含量高，可以幫助代謝、提振精神，A菜、地瓜葉、花椰菜、菠菜都是很好的選擇；辛香料類則可多食蔥、薑、蒜，當中的植化素可以協助抗氧化，也能夠幫助人體發汗，提高代謝率，都是年後可以多吃的食物。

【相關圖輯】台營養師教「偶數日減肥法」瘦身原來咁簡單 6招輕鬆減肥無難度（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

第六、水分的攝取自然也是不可或缺。劉怡里表示，水可以幫助人體吸收三大營養素，同時也增進排便、代謝，民眾務必記得多喝水，或是無糖茶也很好。

第七、開工日前一天的晚餐也有注意事項，劉怡里說，過年期間大家都很晚吃飯，可能與家人邊聊天邊吃飯，讓進食時間拉長，或熬夜與家人同樂，睡前可能都在吃消夜，建議開工前一天晚餐應提早，儘量在睡前4至5小時前吃完，若11點要入睡，最晚7點就要用餐完畢，愈晚吃，熱量愈容易囤積在體內，隔天上班身體負擔恐過大，影響工作的精神狀態。

延伸閱讀：

收假前別忘了「初九拜天公」 民俗專家：誤觸3地雷恐衰整年

黑熊緊緊抱住老虎「瘋狂舔耳」超陶醉！網揭大貓淡定接受騷擾的心酸真相

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】