23歲男皮膚紅疹以為乾燥　求醫驚揭患罕見癌症　誤診6年變中晚期

身體的微小變化可能是大警號，如果再遇上醫生誤診，就十分危險了！內地1名23歲男子自11年前起皮膚上就不時出現白色皮屑，後來更演變成全身佈滿紅疹、脫屑。他心急求醫卻被誤診6年，後來才確診出是叫作「蕈樣霉菌病」的癌症。由於延誤日久，他被確診時已是中晚期，萬幸的是癌症未有入侵內臟，目前經過多次放射治療後已見好轉。



廣東深圳23歲男子小關自12歲起身上就總是有白色皮屑，輾轉在各大醫院求醫6年亦不見有起色。直至大學1年級時，才知道自己原來患上「蕈樣霉菌病」的腫瘤。（《西部決策》微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，廣東深圳23歲男子小關自12歲起，穿脫衣服時就會發現身上會掉一層白色皮屑，當時只以為是皮膚乾燥。但小關身上的皮屑後來演變成紅疹，且一覺醒來床單上都是皮屑，輾轉在各大醫院求醫6年亦不見有起色。直至大學1年級時，他到了中國醫學科學院腫瘤醫院深圳醫院求醫，終於查出病因，原來他患上的是「蕈樣霉菌病」的腫瘤。

放療科主任金晶表示蕈樣霉菌病是1種皮膚T細胞淋巴瘤，一般表現為紅斑、脫皮、乾癢等。（《西部決策》微博影片截圖）

該院的放療科主任金晶表示，蕈樣霉菌病是1種皮膚T細胞淋巴瘤，一般表現為紅斑、脫皮、乾癢，常被誤診，病勢發展比較慢，「它可以5年、10年，甚至10幾年，有可能被確診為皮膚各種疾病，有經驗的醫生會建議他做一些皮膚的活檢」。而小關求診時已經發病多年，達至腫瘤T4期，是十分嚴重的中晚期階段，他全身九成皮膚佈滿紅斑及鱗片狀脫屑。不幸中的大幸是癌變沒有影響內臟，採用放射治療為主有可能治癒。經過15次放療後，目前小關的病情已有好轉。

事件引起網民關注，不少人都痛心小關被誤診6年耽誤病情，「一個誤診就是六年，這得耽誤了多少治療的時間啊，太可憐了吧」、「還是希望能夠快點好起來啊，最開始誤診也很倒楣了」、「哎，錯過了最佳治療時間，希望他還能治癒，誤診真的會害死人」。

（綜合）