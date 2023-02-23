乖仔！小學男生搭港鐵幫嫲嫲拎兩大袋餸　菲籍作家讚：善良好榜樣

年紀輕輕如此乖巧懂事，實屬難得！近日有在港居住的菲律賓籍作家於網上發文，表示乘搭港鐵時見到有就讀小學的男生幫嫲嫲拿着兩大袋餸菜，大讚他善良及有愛，是其他小朋友的好榜樣。帖文引起熱議，不少網民也留言讚揚男童乖巧，「對新一代的鼓舞，繼續做出善舉，願主保祐你」、「難得有這樣的孩子」。



近日有在港居住的菲律賓籍作家於網上發文表示，乘搭港鐵時見到有就讀小學的男生幫嫲嫲拿着兩大袋餸菜。（Marites Palma facebook圖片）

曾在港任職外傭10年的菲籍作家Marites Palma（Tekla）於facebook發文貼出2張照片，她於港鐵車廂拍攝1名身穿螢光綠色長袖上衣男童的背影，可見到男童站在座位旁，雙手拿着兩大袋餸菜。

Tekla表示，第一次看到此情景，讚揚男童善良及愛惜嫲嫲，擔心餸菜太重而幫嫲嫲拿着。Tekla說，「這對其他小朋友來說是個好榜樣，幫祖父母、姐妹或任何人拿重物，是個絕佳的方式去表達愛、善良和同情心。即使只是1個小善舉，都能對他人產生大的影響」。

Teklak大讚，「這對其他小朋友來說是個好榜樣」。（Marites Palma facebook圖片）

網民紛紛讚賞，「好教養！現代父母極少讓孩子分擔互助精神！」、「而家好難得見到，家長教得好」、「香港啲小朋友，難得有咁嘅質素！」、「孩子要從小教育敬老孝順父母才有好底子」。有眼利網民認出運動服，稱該男童於沙田一小學就讀，嘆道「家教就嚟失傳，而家乜都假手學校，有問題就係學校嘅問題、老師嘅問題、社會嘅問題」。

有網民就表示非常認同Tekla說法，「我在香港最討厭見到外傭接學童放學時，要幫他們揹書包，明明這些小朋友可以自己拿較小型的袋，這件事真的很荒謬」。Tekla則回覆說，「有部分家長不允許自己的孩子揹書包，明白書包裝滿很重的課本和筆記簿，但孩子也可以自己拿午餐盒」。