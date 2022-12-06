8歲童堅持港鐵站出閘交收　拒違例被讚正直　閘內交易原來違法？

「香港最奉公守法嘅人！」有網民在社交平台分享一次有趣交收物品的經歷，指日前相約一位賣家在港鐵站交收一支電容筆，但對方拒絕違反規例在閘內進行交易，寧願遷就他入到屯門出售，當樓主交收時發現原來對方只是一名約8歲小朋友，都不禁大讚他守法有禮。



有網民在社交平台分享一次有趣交收物品的經歷，指日前相約一位賣家在港鐵站交收一支電容筆，但對方拒絕違反規例在閘內進行交易，寧願遷就他入到屯門出售。（FB群組圖片）

該男網民在facebook群組發帖，指近日在網上拍賣平台Carousell看中一支開價49元的電容筆，遂相約賣家出來交收，打算由屯門站乘港鐵到交收地點，然後不出閘沿車走節省車費，惟對方提醒在港鐵站閘內交收是違反港鐵附例，即使樓主表示「我經常都閘內不出閘交收」，但他仍拒絕。後來賣家主動提議遷就樓主直接前往屯門，再出閘交收。

最終賣家果然特意前往屯門再出閘交收，樓主意想不到眼前原來是一個大約8歲的小朋友，並大讚他非常有禮貌。樓主表示，當時他遞上50元紙幣稱不用找續，但小朋友堅持，「佢話唔得，找返1蚊畀我」，交易成功後樓主不禁感嘆「第一次遇到一個咁真誠嘅賣家」。

根據《香港鐵路附例》，除非得到港鐵公司書面特准，否則任何人不得在鐵路處所內出售、為出售而展示或要約出售任何貨品、貨物或服務。（資料圖片）

網民都大讚小朋友賣家乖巧正直，令人欣賞，「又有禮貌又有家教又有原則邊度搵」、「幾乖喎！成件事好純真」；但有人則唏噓表示，「側面證明香港最守法嘅人得返細路」；亦有人分享指自己同樣遇過乖學生，「我之前都同個學生交收過，佢都係會特登出閘再入返閘，好乖」。

根據《香港鐵路附例》，除非得到港鐵公司書面特准，否則任何人不得在鐵路處所內出售、為出售而展示或要約出售任何貨品、貨物或服務，最高可判罰款5,000元及監禁6個月。