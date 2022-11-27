女童搭巴士把玩變色龍　網民熱議：超得意VS嚇親人　乘客須知咁講

乘搭巴士並不能攜帶寵物上車！有港女日前乘搭九巴時，於車上見到有名女童把玩1條變色龍，感新奇下拍了兩張照片放上網。網民反應褒貶不一，有人讚「巧（好）得意」，也有人直斥「個細路女有冇諗過咁樣會嚇親人」。

根據九巴及龍運巴士乘客須知，乘客不可攜帶活禽鳥、寵物或其他動物上車（陪同失明人士乘車的領行狗隻除外）。城巴新巴乘客須知亦提到勿攜帶活禽畜、寵物或其他動物登車（陪同失明人士乘車的導盲犬除外）。



該名港女於fb群組「香港單身狗關注組」發文表示，「第一次見到變色龍唔知變咩色好」，只見照片中1名坐在座位上的女童，將1條湖水綠色的變色龍放在頭上，隨後又拿上手把玩，變色龍的體型比女童的手掌還大。

有網民大讚，「好靚」、「超得意，順便食蚊」，亦有人猜測「隻嘢係咪公仔嚟㗎？」、「好像玩具呢」。不過也有人直言「對於害怕爬蟲類的人來說，見到牠猶如見到怪獸！」、「巴士放隻咁嘅嘢出嚟，想嚇死晒啲乘客咩！一陣跳落巴士司機個頭嗰度，真係大鑊」、「巴士唔可以帶寵物上車」。

根據九巴及龍運巴士乘客須知，乘客不可攜帶活禽鳥、寵物或其他動物上車（陪同失明人士乘車的領行狗隻除外）。城巴新巴乘客須知亦提到勿攜帶活禽畜、寵物或其他動物登車（陪同失明人士乘車的導盲犬除外）。