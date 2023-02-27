賤人夫趁妻懷孕偷食女同事：幫我生　拍性愛片後狠飛　竟提告索賠

渣男來說是個極品！台灣新竹1名人夫趁妻子懷孕出軌女同事，多次說想和對方生育，「妳幫我生」、「我真的有想過直接讓妳懷孕」，令對方以為他終會離婚，但卻偷拍女同事的裸體及性愛影片，後來更以回歸家庭為由她狠飛。其妻知道他出軌後，一度向小三提告，最終和解收場。然而，人夫之後再向小三提告，稱自己被長期騷擾、恐嚇，9天內收到97通電話，威脅公開私密照等，因而向小三索償90萬台幣（約23萬港元），惟法官考慮所有證據，認為小三行為是「正常人性反應」，不作起訴。



台灣1名OL當上小三後被對方元配索賠，2名女子笸解後，竟再被舊愛索賠。（示意圖／Getty Images）

邱姓人夫和張姓小三已因婚外情數次興訟，最先要由2021年元配向張女提告說起。當時的案情指，邱男供稱2019年7月至2020年3月、妻子懷孕期間和同公司但不同部門的張女拍拖，對方由始至終知道他已婚，其後他想回歸家庭便向張女提出分手。

當時女方的說法完全相反，她稱邱男一開始隱瞞自己已婚，她在2019年10月才發現自己是小三，邱男苦苦哀求稱會與老婆離婚，希望給點時間。邱男曾多次發訊息提到「生我的小孩應該很可愛」、「妳幫我生」、「我真的有想過直接讓妳懷孕」，表態想和張女結婚生育。張女稱邱男長期死纏爛打、以文字訊息連續傳送轟炸、在處所門口站崗糾纏等，阻礙她和其他異性約會，迫得她與他一起，結果發展成一段不正當的男女關係。同年12月底，邱男妻子懷孕，張女始發現自己由始至終只是不停被騙色。

張女指，邱男在交往時曾偷拍她的裸體及性愛影片，邱男解釋與歷任女友都會拍性愛片，又承會諾刪除，但終不了了之，女方更有錄音，證明邱男曽說過「拍愛愛的過程，那妳說妳不要，我就尊重妳，我就把它刪除掉了」。

張女發邱男偷拍性發影片，要求對方刪除，對方說與歷任女友他都有拍性愛片。（示意圖／Getty Images）

邱男其後被妻子揭發有婚外情，其妻向張女就侵害配偶權索償，一審判賠40萬台幣（約10萬港元），事件鬧上台灣高院，邱男願意和張女一同賠償，最後三方達成和解，妻子主動撤告。

事件未完結，這次換成邱男向張女提告，稱自己被長期騷擾、恐嚇，張女9天內連打97通電話、瘋狂訊息轟炸。他提出多個Line訊息作證，包括「你不管去到哪家公司名聲一樣臭你信不信？」、「其實你老婆有沒有在家，我有認識你鄰居，一看就知道了」、「我直接找她聊了」、「撂人把你押走」，並進行情緒勒索，稱「等等死在路上，你負責」。邱男指這些行為屬精神騷擾，令他和妻子感不安，張女更威脅公開他自拍的私密照。

邱男從事產品開發工作，要長期使用手機，張女的電話騷擾影響他工作效率，而且不停威脅要將性愛照等發給妻子，令他非常恐懼，故向張女合共索償90萬台幣（約23.3萬港元）。

法官認為張女的行為屬正常人性反應，不理性但可議。（示意圖／Getty Images）

張女作供時反駁，邱男每次都有回覆其訊息，未見他感到不安，還揶揄「妳是腦部有問題嗎？有問題要去看醫生」，他還說過將私密照之事告訴妻子也無所謂，證明他未因此恐懼。

法官認為，雙方屬婚外情不當交往，若一方未能理性討論，選擇沉默應對，一定會迫使另一方感痛苦，邱男無妥善處理感情問題，故張女行為屬正常人性反應，不理性但可議。雙方關係已結束，而邱男在對答中未有明顯示弱，甚至反罵對方，不認同他有心生畏懼，被張女侵害自由權，故判張女犯罪嫌疑不足，不作起訴。

另外，張女亦提告邱男交往時違反他意願拍性愛片，求償40萬台幣（約10萬港元），一審判賠10萬（約2.5萬港元），但邱男隨即上訴。

（綜合）