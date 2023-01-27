年尾節目多一周陪2天　女友嫌少提分手　港男：佢懷疑自己係小三

情侶在熱戀期間天天見都不會膩，但對方未必同樣想法。早前有港男發文大吐苦水，稱年末社交活動特別多，加上要上班，每周只花2日陪伴女友，而自己亦將重要日子全留空，沒想到女友仍以「1個禮拜陪2日太少」為由提出分手，甚至懷疑自己只是的小三，故樓主才沒有時間陪她，讓樓主非常無奈。



有男生發文指年底社交活動特別多，加上要上班，故每周只有2天陪伴女友，對方稱因為陪伴太少而提出分手。（《我是處女座》劇照）

該名男子在香港討論區以「一個星期陪女朋友兩日少咩？」為題發帖，指去年臨近年末時特別多社交活動，「基本上日日都約咗唔同朋友出去玩、食飯」，由於還要上班，變相每周只有2天陪女友。不過，樓主強調已將重要日子留給對方，例如除夕倒數和新年都陪着她，沒料到女友仍要提出分手。

樓主引述女方稱「1個禮拜陪2日太少」，甚至懷疑自己只是小三，「問我其實係唔係已經結左婚，所以先冇時間陪佢」。樓主認為女友疑心太重，稱「我覺得1個星期7日有5日要返工，剩低2日都拎嚟陪你，咁都嫌唔夠！仲想點喎！」，繼而詢問網民意見，究竟每星期應花多少時間陪伴女友才足夠，直言「我真係覺得拎咗2日出嚟已經好好」。

女友更懷疑自己是小三，詢問樓主是否已婚所以才沒有時間陪她，樓主卻質疑對方疑心重。（《多功能老婆》劇照）

不少網民認為作為情侶，理應溝通和了解另一半想法，更表示若然夠愛對方，自然便會花更多時間談戀愛，「女友冇安全感都正常，其實安慰下女友咪冇事囉」、「每個女孩要求都不一樣，熱戀期也不一樣，可以先跟她溝通了解一下」、「開心的在一起，用一生時間都唔夠，唔開心的，一餐飯時間都可以無話題分心打機」、「如果女嘅拍拖係需要倍伴，咁樣就真係唔適合」。

然而，有部分網民則指責樓主根本不重視女友，見面就像例行公事，「其實最少都3至4日啦」、「你當拍拖係Part time咩」、「即係樓主自己都當係例行公事，只係應酬女友」、「有得陪要好好珍惜」；另有人分享年輕時遇到黐身女友的經歷，「我廿零歲時個女朋友要日日接佢放工返屋企，維持咗四年，真係人都癲」、「你女朋友應該好得閒，仲會黐身」。