梁文禮批梁詠琪被指雙面人　遭商台停職3個月　網民：有咩問題？

商台DJ梁文禮早前欣賞梁詠琪（Gigi）紅館演唱會後，疑於私人facebook帳戶狠批對方唱功差，與公開instagram帳號大讚Gigi「好靚」的言論相反而被批「雙面人」。事後梁文禮雖已公開向梁詠琪道歉，惟再被揭發曾發文批評陳奕迅「掟咪」發脾氣及MIRROR「強姦張國榮作品」，事件引起公關災難。

商業電台今日（2月27日）發聲明，宣布與梁文禮「共同檢討」後，暫停其主持職務3個月，「待冷靜反思過後再重新出發」。商台帖文引來網民熱議，不少人認為梁文禮發表個人感想並無不妥，紛紛留言力撐為他「出頭」，「講下自己嘅感覺有乜問題！」。也有網民認為，梁文禮錯在被揭為「雙面人」，直接影響他作為音樂節目主持的公信力。



商台DJ梁文禮因私人facebook言論，遭商業電台停職3個月。（商台fb截圖）

商業電台聲明提及，有鑑於梁文禮於社交平台「對個別音樂人發出帶有傷害性之評論」，經負責人與梁文禮「共同檢討」後，雙方同意於今日（27日）起暫停其主持人職務3個月，「待冷靜反思過後再重新出發」。

聲明發出後，網民群起到帖文留言力撐梁文禮，直指他於私人帳戶發表意見為個人自由，事件實屬「被出賣」，「其實當事人都已經唔介意，而梁文禮亦已道歉，仲需要停職3個月嗎？」、「佢係咪雙面人一回事，私人account講嘢要停職？」、「請問傷害咗啲乜？其實係咪同歌星簽咗合約要宣傳，不許發表私人感想？咁佢個私人account是否屬於商台擁有？都幾好笑喎！你如果話佢自己放假，聽眾應該會接受到，講到煞有介事，就此地無銀」。

商台帖文引來網民熱議，不少人認為梁文禮發表個人感想並無不妥，紛紛留言力撐為他「出頭」。（資料圖片）

不過也有網民認為，梁文禮錯在被揭為「雙面人」，直接影響他作為音樂節目主持的公信力，「批評歌手能力唔緊要大大方方講無問題㗎，做雙面人先有問題」、「已經是小懲，有啲公司會解僱。雙面人以後他的説話仲有説服力嗎？DJ都應該知道其專業操守」、「梁文禮公開讚完又踩到成個show+表演者一文不值，梁詠琪唔係商台人喎，就算表演者唔追究佢嘅公司，都會不滿呢種雙面人態度嘅，明顯後者引發嘅問題大啲」。

亦有網民指出，同為903主持的艾粒早前被指性取向及職場歧視性質更嚴重，若要停職理應一視同仁，「艾粒又冇事？點解佢可以唔需要反思冷靜？即係梁詠琪就唔可以欺凌？其他人事就可以」、「艾粒笑迪偉性取向上晒舞台單嘢就咁道歉就無嘢，梁文禮喺自己私人account講個人感受就要停3個月？咁奇怪」。