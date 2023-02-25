蔡天鳳案｜前夫鄺港智一家4人被捕　網民拆解5大漏洞：不可能成功

【蔡天鳳案／前夫／背景／Abby Choi／譚仔／大埔龍尾村碎屍案／鄺港智／Alex】譚仔米線創辦人媳婦、28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）於大埔龍尾村被殺害碎屍烹煮案震驚全港，行兇者竟是蔡女前夫鄺港智Alex一家四口，殺人動機疑是謀奪其億元家產。目前鄺港智與胞兄Anthony：其曾任警長的65歲父親及曾破產的母親等4人已全部被捕，警方循兇殺案調查事件。



網民一面倒狠批4名疑兇冷血及喪盡天良，而蔡天鳳由失蹤至尋獲被肢解遺體，警方僅3天已查獲兇案現場，尋回部份殘肢肉碎及拘捕涉案人士，證明兇徒企圖謀財害命、毀屍滅跡的計劃全盤失敗！網民分析出案件至少5大關鍵漏洞，直言「根本不可能成功逃脫」，「究竟殺人兇手全家智商有幾低先會覺得可以走得甩？」。



根據《香港01》取得的照片，拍下當日蔡女於加多利山登車前的最後身影，可見其一身白衣，挽着手袋及紙袋，低頭疑在看手機。

蔡天鳳碎屍案疑前夫全家精心策劃 曾任警長前老爺是主謀

譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi）生於富裕家庭，名下持有多個物業，包括何文田加多利山、市值4,500萬元的荔枝角曼克頓山等，估計個人坐擁逾億元身家。但蔡天鳳卻疑因豐富的身家招致殺機，最終被揭發在大埔龍尾村一村屋單位內遭殺害烹屍煮成「人肉湯」，殘肢遭當垃圾湯渣棄置，而行兇者相信是前夫鄺港智一家四口。

消息指，案件疑經精心策劃，蔡天鳳65歲曾任職警長的「前老爺」就是策劃殺人計劃主腦，他早年亦曾涉嫌強姦，其後自行辭職離開警隊。據怎前老爺本月初租用大埔龍尾村涉事村屋單位，並放置了削肉機等「殺人」工具。至案發周二（2月21日），蔡天鳳由任職其私人司機的前夫兄長（前大伯）Anthony接載，疑在在車上被弄暈，隨後運送至村屋單位內殺害，屍體隨即被削肉機、電鋸、利刀等工具肢解，部份放在雪櫃冷藏，部份遭大煲烹煮及棄置，頭顱、軀幹及手部則不知所終。

+ 6

警方在蔡天鳳失蹤後接獲求助，調查3天後，即周五（2月24日）揭發殺人碎屍案，並以涉嫌謀殺拘捕前夫父母及胞兄。疑有份行兇的鄺港智一度潛逃，至周六（2月25日）下午於東涌被捕，當時他相信準備坐「大飛」潛逃離境。目前蔡天鳳前夫一家四口均涉案被捕。

有人在網上懸紅200萬元緝兇。帖文指涉案前夫姓鄺，洋名Alex。（網上截圖）

網民批喪盡天良 分析蔡天鳳案5大關鍵漏洞：根本不可能成功逃脫



蔡天鳳案震驚全港，網民一面倒批評4人冷血殘忍喪盡天良，「天有眼，兇走無走甩，願逝者安息」、「勁恐怖！睇到打冷震…人肉湯…咩深仇大恨可以落手咁毒」、「咁冷血嘅人 法官一定要嚴懲」、「嚴正執法！」、「狼心狗肺」、「真係一個人渣」、「對人善良等於對自己殘忍，又一次證明」、「一家人集體喪心病狂係超越大腦想像」、「天怒人怨！還死者一個公道」、「好恐怖的一家人，手段兇殘」。

綜合網民分析案情，提出案中有5大關鍵漏洞，直指蔡天鳳前夫一家四口殺人後，「根本不可能成功逃脫」，包括蔡天鳳是富家名媛難以掩藏、滿街閉路電視（CCTV）容易追蹤，以及謀家產嫌疑太大等，質疑「究竟智商有幾低先會覺得可以走得甩？」。

關鍵一：蔡天鳳是名人難以掩藏失蹤消息

網民指出，蔡天鳳是譚仔米線創辦人媳婦，是城中名媛且本身家境富裕，也是4名子女的母親，知名度高且家庭網絡廣闊，就算短時間失聯亦會被家人重視，必定有人報警求助，根本難以掩藏失蹤消息。消息指蔡女的前夫鄺港智獲知蔡家報警後，曾一度痛哭稱：「點解報警前唔通知我？」網民估計是兇手一家未料到蔡女家人會這麼快報警，加上前老爺曾任職警員，可能認為成年人失蹤不會被重視，「普通成年人就話失蹤48小時先報警，有啲離家出走慣犯家人直頭唔會報警，但Abby失蹤咁唔尋常，幾個鐘就要報警啦，警察仲係高度重視！」

關鍵二：前夫兄長（大伯）親自接載最後一程，必定首先被懷疑

案情顯示，蔡天鳳失蹤前，是由任職其私人司機的前夫兄長Anthony接載，打算由加多利山前往科學園接與前夫所生的女兒放學，但從此音訊全無。警方接報後隨即調查前夫一家，而前夫兄長前言不對後語，亦不能出示車cam片，口供更是破綻重重，反而成為破案關鍵。「上咗你架車就唔見咗，一出事你仲唔係頭號嫌疑犯？」、「自己接走再殺人，無可能甩身」。

關鍵三：街上、路上滿布閉路電視，容易追蹤

網民指出，目時關路電視（CCTV）普及，加上大部份車輛都有裝車cam，警方要追蹤蔡天鳳出事前的行蹤並不困難，兇手難以完美隱藏，「而家係人都有手機，仲有CCTV，實影到你，所以唔好做壞事，周圍都有天眼」。

+ 3

關鍵四：謀奪家產，利害關係者一定被調查

據悉前夫一家認為蔡天鳳死後，她與前夫所生的2名子女可以分到家產，故決定殺人。網民隨即偵探上身，直言「蠢到加零一」，因蔡天鳳失蹤後資產如被挪用，即會受到調查，就算證實死亡，當中利害關係者一定首先被懷疑，故如果動殺機是想謀奪家產，自己被證實查人根本不能受益，形容謀害命的計劃「真係好蠢」。

關鍵五：逃走方法被封鎖

網民指出，蔡天鳳被殺消息曝光後，警方一定會封鎖所有嫌疑人離開香港途徑，他們根本無法合法地離境，而且蔡天鳳是名人兼富豪，或會有人懸紅高額賞金緝兇，令嫌疑人猶如「行走中的六合彩」，容易被身邊人出賣，相信難以長時間躲藏，而蔡天鳳前夫鄺港智逃至東涌，疑想坐「大飛」潛逃離境，最終仍然「漏出消息」被捕。網民不排除是有人担儛情報令警方拉人，然後取得高達200萬元的懸紅，「呢啲兇手絕對唔可以畀佢走甩，就算無懸紅都要篤爆佢」。