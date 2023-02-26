愛我別走舞台劇2023｜加6場2.26晚10點開售　先做測驗再實名購票

【愛我別走舞台劇／加場／門票／黃子華／林海峰／舞台劇2023】黃子華、林海峰破天荒合演的《愛我別走》舞台劇，昨日（2月24日）在西九龍文化區戲曲中心大劇院出演， 4萬多張門票早已售罄。不過，買不到門票的觀眾毋須失望，事關《愛我別走》舞台劇將於4月18日至23日加開6場，即累計共49場演出，加場門票將有別以往售票方式，《愛我別走》於facebook專頁宣布於2月26日晚上10時開賣。



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《愛我別走》舞台劇由黃子華、林海峰破天荒合演。（Facebook）

愛我別走舞台劇｜加場門票、日期、售價、發售詳情

《愛我別走》舞台劇將於4月18日至23日加開6場，令演出場數增加至49場。而《愛我別走》舞台劇官方預告，加場門票「將會以有別於以往嘅方式」賣飛，以讓「最需要歡樂，最想睇劇嘅香港人可以入場」，愛我別走舞台劇」facebook專頁於今晚（2月26日）9時公布，加場6場門票將會採用先測驗再實名嘅方式售票，新加場次已預留八成門票作公開發售，並且於同晚10時正開始，測驗試卷連結會於當刻在「愛我別走 舞台劇」Facebook 專頁公布，強調「測驗準則係鬥快、鬥答得啱。參加者需先回答試卷問題，主辦單位會從測驗回覆中，揀選答得最多正確題目及最快完成測驗的觀眾，列為合資格購票人士」。

該fb專頁表示，由於加場名額有限，於收到足夠正確回覆數量之後，就會截止測驗。任何人轉發、留言、傳送聲稱是「測驗連結」的話，都有可能是作假，而測驗結果將於明天（2月27日）晚上9時公布，合資格購票人士將獲得購票連結，可於指定日期內，以實名購票。

《愛我別走》舞台劇故事簡介

根據官方資料，《愛我別走》舞台劇故事講述2023年的天，一個神秘人來到這個城市，像「Time Traveler（時間旅人）」，而他的任務是為客户找尋一個失去聯絡的老朋友，並把重要盒子交到對方手上，以把拖欠半世紀的情義還給對方。

黃子華及林海峰在劇中分別飾演十個小人物，每個角色有不同年齡、不同職業、不同身份，來自不同階層，但同樣都是土生土長香港人。他們會在大道上、地鐵站、管理處、咖啡廳、殯儀館、博覧館等多個地方及時空相遇，細訴一個個耐人尋味小故事。

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