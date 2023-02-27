讚！內地客坐輪椅乘巴士　車長耐心幫固定輪椅再咁做　目擊者感動

不要小看每個友善的舉動！有網民分享好人好事，指昨日（2月26日）乘搭九巴由屯門前往東涌，其間1名行動不便的內地乘客偕家人及小孩上車，車長見狀即主動幫忙，不但為乘客固定好輪椅及耐心解釋，開車前亦向其他乘客就耽誤了車程致歉，令樓主相當感動，「希望呢個司機哥哥繼續保持初心啦」。



消費券2023攻略｜申請登記資格+$5000派發方法/到期日時間表

有九巴車長見到1名行動不便的內地乘客偕家人及小孩上車即主動幫忙，不但為乘客固定好輪椅及耐心解釋，開車前亦向其他乘客就耽誤了車程致歉。（fb「屯門公路塞車關注組」圖片）

該名屯門街坊於facebook群組發文，指周日（26日）下午乘搭E33號龍運巴士前往東涌時，留意到1名行動不便、需以輪椅代步的內地乘客與家人一同上車。當時輪椅乘客的妻子因手抱嬰兒，難以代為固定輪椅，車長見狀便主動幫忙，「呢個司機好有耐性，幫呢個乘客固定好喺輪椅位又解釋畀佢聽，令後面排隊嘅乘客上車之後都唔會塞咗喺到」。

車長花了些時間幫忙，確保輪椅乘客坐好後，再主動向後方正排隊上車的乘客表示「唔好意思要大家等」，之後才急急返回駕駛座開車。目擊過程的樓主深受觸動，大讚車長不但有耐性亦有禮貌，有感而發指「做邊行都好，由其對人，都好易會做到好盲目，希望呢個司機哥哥繼續保持初心啦」。

帖文獲大批網民讚好，大讚車長的敬業態度，「敬業精神，值得嘉許」。亦有人分享遇到好車長的經歷，「有一次我返工上車，以為拍完卡算數，點知個司機：『早晨呀』又話『慢慢啦，行前啲泊卡，入邊好多位』，跟住我望後面，佢對住個個都咁講，嗰刻覺得好溫暖」。