坐巴士瞓着！車長尾站唱歌奇招叫醒乘客　爆笑片瘋傳　城巴咁回應

相信不少人都試過因疲累於巴士上睡着,近日網上瘋傳多段影片,疑似有城巴司機眼見到達尾站後仍有乘客於座位上熟睡,未有下車,於是他發揮幽默本色,以唱歌、說廣告金句及化身老師大喊「Good morning, class!」等形式喚醒乘客,有人被嚇醒,也有人被吵醒後仍一臉睡眼惺忪。影片引來網民爆笑,「笑到gap gap聲」、「生日歌應該更快」,又讚「司機好生鬼」,不過也有網民批評男子嚇醒及偷拍乘客再放上網,有違職業道德。

城巴發言人回覆《香港01》查詢表示,城巴留意到有網上片段顯示拍攝者以不同方式喚醒巴士乘客,指出片段內所有乘客均沒有佩戴口罩,相信並非近年拍攝,亦未能確定是否涉及城巴職員。根據車長手冊,城巴並不鼓勵車長使用個人錄像攝錄器,亦有提醒避免觸犯《個人資料(私隱)條例》。



近日網上瘋傳多段影片,疑似有城巴司機眼見到達尾站後仍有乘客於座位上熟睡,未有下車,於是他發揮幽默本色,以唱歌、說廣告金句及化身老師大叫等形式喚醒乘客。(fb群組「大埔 TAI PO」影片截圖)

+ 12

有網民於fb群組「大埔 TAI PO」上載5段短片,並寫道「喚醒睡魔的方法」。短片共通點都是在幾乎空無一人的城巴車廂中拍攝,並只有1名乘客在座位上熟睡,疑似城巴司機駛至尾站後,見仍有乘客未下車,於是發揮幽默本色,未有選擇拍醒乘客,而是以唱歌、說廣告金句及化身老師等形式喚醒乘客。

在其中1段短片中,疑似司機的男子走近中年男乘客並高歌聖誕歌,「We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas」,男乘客被吵醒後立即說「哎呀,哎呀,sorry,哎呀」。另1段短片,男子模仿「法科界MC Jin」杜慶龍(龍哥)曾於TVB節目《BigBoys歷險記》中的1句超渡亡靈饒舌,「乾坤一開,三七氣流一轉,起!」,女乘客即時醒來無奈笑說「瞓過龍呀」。

此外,男子又故意用不純正的廣東話腔改歌詞唱徐小鳳的《變色感情》「感情誰人留得住,太多痴情回流殊不易,太多淒淒慘慘的遭遇,你可知道」,他見女乘客未有反應,故再大喝一聲「噓!」,女乘客隨即被嚇醒,他再化身老師說「Good morning, class!唔緊要!」。男子對着外傭乘客,用外國人說廣東話的不純正語調,說出曾找外傭拍「金寶綠水」廣告的廣告金句,「認住金寶鐘,清潔好輕鬆!」。

至於對着年輕男乘客,男子說話就略為粗俗,邊上樓梯邊指斥「阻人收工,死咗會俾人燒X袋㗎」,然後走到上層車頭位置說「Good morning, class!」,男乘客被吵醒後仍一臉睡眼惺忪向後看,發現後方已沒乘客後才驚悉已到尾站。

影片引來網民爆笑,「原來真係好多人坐車瞓覺」、「好正,金寶鐘嗰個笑到標眼水」、「大埔group好耐冇呢啲好笑post,好正」、「拍住片叫佢起身好正常,保障自己,但叫佢起身嘅方法就令人好想笑」。有人大讚拍片男子幽默,「呢位車長EQ又高、個heart又warm、歌聲溫柔強度剛好,偶然遇上尾班車的你,實在帶着驚喜回家,祝君身體健康、萬事平安」。

有人留意到影片中的乘客全都沒有戴口罩,懷疑是多年前的舊片,「應該全部都舊片,無口罩嘅」。有人則批評男子偷拍,「有無諗過人介唔介意?」、「雖然真係好好笑,但係咁樣影人放上網,好似唔係咁好囉!#佢哋都唔係專登想阻車長」。

城巴發言人回覆《香港01》查詢表示,城巴留意到有網上片段顯示拍攝者以不同方式喚醒巴士乘客,指出片段內所有乘客均沒有佩戴口罩,相信並非近年拍攝,亦未能確定是否涉及城巴職員。根據車長手冊,城巴並不鼓勵車長使用個人錄像攝錄器,亦有提醒避免觸犯《個人資料(私隱)條例》。