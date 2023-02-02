坐巴士瞓着！車長尾站唱歌奇招叫醒乘客　爆笑片瘋傳　城巴咁回應

相信不少人都試過因疲累於巴士上睡着，近日網上瘋傳多段影片，疑似有城巴司機眼見到達尾站後仍有乘客於座位上熟睡，未有下車，於是他發揮幽默本色，以唱歌、說廣告金句及化身老師大喊「Good morning, class！」等形式喚醒乘客，有人被嚇醒，也有人被吵醒後仍一臉睡眼惺忪。影片引來網民爆笑，「笑到gap gap聲」、「生日歌應該更快」，又讚「司機好生鬼」，不過也有網民批評男子嚇醒及偷拍乘客再放上網，有違職業道德。

城巴發言人回覆《香港01》查詢表示，城巴留意到有網上片段顯示拍攝者以不同方式喚醒巴士乘客，指出片段內所有乘客均沒有佩戴口罩，相信並非近年拍攝，亦未能確定是否涉及城巴職員。根據車長手冊，城巴並不鼓勵車長使用個人錄像攝錄器，亦有提醒避免觸犯《個人資料（私隱）條例》。



近日網上瘋傳多段影片，疑似有城巴司機眼見到達尾站後仍有乘客於座位上熟睡，未有下車，於是他發揮幽默本色，以唱歌、說廣告金句及化身老師大叫等形式喚醒乘客。（fb群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

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有網民於fb群組「大埔 TAI PO」上載5段短片，並寫道「喚醒睡魔的方法」。短片共通點都是在幾乎空無一人的城巴車廂中拍攝，並只有1名乘客在座位上熟睡，疑似城巴司機駛至尾站後，見仍有乘客未下車，於是發揮幽默本色，未有選擇拍醒乘客，而是以唱歌、說廣告金句及化身老師等形式喚醒乘客。

在其中1段短片中，疑似司機的男子走近中年男乘客並高歌聖誕歌，「We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas」，男乘客被吵醒後立即說「哎呀，哎呀，sorry，哎呀」。另1段短片，男子模仿「法科界MC Jin」杜慶龍（龍哥）曾於TVB節目《BigBoys歷險記》中的1句超渡亡靈饒舌，「乾坤一開，三七氣流一轉，起！」，女乘客即時醒來無奈笑說「瞓過龍呀」。

此外，男子又故意用不純正的廣東話腔改歌詞唱徐小鳳的《變色感情》「感情誰人留得住，太多痴情回流殊不易，太多淒淒慘慘的遭遇，你可知道」，他見女乘客未有反應，故再大喝一聲「噓！」，女乘客隨即被嚇醒，他再化身老師說「Good morning, class！唔緊要！」。男子對着外傭乘客，用外國人說廣東話的不純正語調，說出曾找外傭拍「金寶綠水」廣告的廣告金句，「認住金寶鐘，清潔好輕鬆！」。

至於對着年輕男乘客，男子說話就略為粗俗，邊上樓梯邊指斥「阻人收工，死咗會俾人燒X袋㗎」，然後走到上層車頭位置說「Good morning, class！」，男乘客被吵醒後仍一臉睡眼惺忪向後看，發現後方已沒乘客後才驚悉已到尾站。

影片引來網民爆笑，「原來真係好多人坐車瞓覺」、「好正，金寶鐘嗰個笑到標眼水」、「大埔group好耐冇呢啲好笑post，好正」、「拍住片叫佢起身好正常，保障自己，但叫佢起身嘅方法就令人好想笑」。有人大讚拍片男子幽默，「呢位車長EQ又高、個heart又warm、歌聲溫柔強度剛好，偶然遇上尾班車的你，實在帶着驚喜回家，祝君身體健康、萬事平安」。

有人留意到影片中的乘客全都沒有戴口罩，懷疑是多年前的舊片，「應該全部都舊片，無口罩嘅」。有人則批評男子偷拍，「有無諗過人介唔介意？」、「雖然真係好好笑，但係咁樣影人放上網，好似唔係咁好囉！#佢哋都唔係專登想阻車長」。

城巴發言人回覆《香港01》查詢表示，城巴留意到有網上片段顯示拍攝者以不同方式喚醒巴士乘客，指出片段內所有乘客均沒有佩戴口罩，相信並非近年拍攝，亦未能確定是否涉及城巴職員。根據車長手冊，城巴並不鼓勵車長使用個人錄像攝錄器，亦有提醒避免觸犯《個人資料（私隱）條例》。