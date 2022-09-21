腦退化婆婆雨中獨行 好心車長乘客合力助尋回家人 九巴發信嘉許
只要每人願意多走一步，社區會變得更美好！有網民分享好人好事經歷，指昨日（20日）乘搭九巴往將軍澳途中，車長發現1名婆婆在大雨下獨自於馬路行走，遂立即停車將對方帶上車，並發現婆婆在溝通方面似乎有困難。車長為免耽誤其他乘客，決定繼續車程，樓主則代為照顧婆婆，幸在她頸上發現寫有家人聯絡方式的掛繩，成功聯絡到婆婆的兒子，助對方母子重逢。樓主事後大讚車長情操高尚，處處為他人着想，而車長亦有現身留言。
九巴表示，對於車長專業及細心的工作態度、熱心助人的精神撃節讚賞，車務管理同事下午已向車長頒發嘉許信，鼓勵車長繼續發揮其專業態度，用心為乘客服務。
該名網民於facebook群組「西貢將軍澳討論區」發文，講述親身遇到的好人好事，指昨日早上約11時半左右乘搭九巴98A線前往將軍澳，當巴士於秀茂坪道左轉入曉光街時，邵姓車長留意到馬路上竟有1名婆婆獨自在行走。由於當時下着滂沱大雨，婆婆沒有使用任何雨具，行走的位置亦不安全，邵車長決定減慢車速，並在安全情況下停車，嘗試了解婆婆的情況。
樓主指，婆婆似乎未能正常對答，邵車長察覺情況有異，遂叫婆婆上車再作協助。因巴士仍未完成車程，邵車長考慮到路況及後方車輛，為免耽誤其他乘客，決定先繼續駛往坑口（北）總站，樓主則主動提出可代為照顧婆婆。他發現婆婆淋雨後渾身濕透冷得發抖，「於是我從隨身急救包取出保温毯給她蓋上」，過程中他留意到婆婆頸上繫有寫有家人電話號碼的掛繩，「幸好約3分鐘後給我聯絡上了」。
原來該名74歲婆婆患有腦退化症，事發時兒子也正在焦急尋找她，樓主將情況告知婆婆的兒子，相約於坑口北總站接回婆婆。到達總站後，邵車長向站長及督察交代事件過後便繼續執勤，由樓主接手陪同婆婆，約20分鐘後，婆婆的兒子趕至，母子重逢時兩人相擁喜極而泣，樓主看到「大團圓結局」亦放心離開。
事後樓主大讚邵車長心地善良、反應機智，直言「若非他停車襄助，在當時惡劣的環境下婆婆的情況真不堪想像」。他又讚揚邵車長為人着想，在不影響乘客的情況下仍能向婆婆伸出援手，「他又想到若將巴士泊在一旁報警會影響乘客的行程，真心多謝他處處為人着想的高尚情操」。
九巴回覆《香港01》查詢時表示，對於邵車長專業及細心的工作態度、熱心助人的精神撃節讚賞，車務管理同事下午向車長頒發嘉許信，鼓勵邵車長繼續發揮其專業態度，用心為乘客服務。邵車長表示，沒有想過事件引起社會關注，更沒有想過得到任何讚賞，「我只是貫徹人生格言：不是做了一件事，而是要做好件事！」。九巴和邵車長亦特別感謝車上乘客協助照顧婆婆，合力讓婆婆與家人團聚。
帖文一出即引來網民讚好，大讚兩人願意為陌生人伸出援手，「2個都係好人，難能可貴」、「讚賞這種守望相助的香港人」、「司機車長值得讚揚！樓主都好有心」、「真係未見過有一個這麼機智和有愛心的車長，其實做好事係值得表揚」。
而邵車長亦有現身留言，感謝樓主在車上悉心協助照顧婆婆，讓他能繼續車程，不用影響其他乘客。他又謙虛表示，幫助婆婆「只是做返我份內事，最緊要婆婆冇事」，又稱希望不會再次發生同類事件，「衷心希望唔會再有同類事件發生，強烈要求政府分派多啲資源照顧獨居老人」。