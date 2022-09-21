腦退化婆婆雨中獨行　好心車長乘客合力助尋回家人　九巴發信嘉許

只要每人願意多走一步，社區會變得更美好！有網民分享好人好事經歷，指昨日（20日）乘搭九巴往將軍澳途中，車長發現1名婆婆在大雨下獨自於馬路行走，遂立即停車將對方帶上車，並發現婆婆在溝通方面似乎有困難。車長為免耽誤其他乘客，決定繼續車程，樓主則代為照顧婆婆，幸在她頸上發現寫有家人聯絡方式的掛繩，成功聯絡到婆婆的兒子，助對方母子重逢。樓主事後大讚車長情操高尚，處處為他人着想，而車長亦有現身留言。

九巴表示，對於車長專業及細心的工作態度、熱心助人的精神撃節讚賞，車務管理同事下午已向車長頒發嘉許信，鼓勵車長繼續發揮其專業態度，用心為乘客服務。



有九巴車長昨日發現一名患腦退化症的婆婆在大雨下獨自於馬路行走，遂與1名好心乘客合力助婆婆尋回家人，事後九巴向車長發嘉許信以示表揚。圖為邵車長及九巴助理車務總監（區域一）（署理）麥成邦。（九巴提供）

該名網民於facebook群組「西貢將軍澳討論區」發文，講述親身遇到的好人好事，指昨日早上約11時半左右乘搭九巴98A線前往將軍澳，當巴士於秀茂坪道左轉入曉光街時，邵姓車長留意到馬路上竟有1名婆婆獨自在行走。由於當時下着滂沱大雨，婆婆沒有使用任何雨具，行走的位置亦不安全，邵車長決定減慢車速，並在安全情況下停車，嘗試了解婆婆的情況。

樓主指，婆婆似乎未能正常對答，邵車長察覺情況有異，遂叫婆婆上車再作協助。因巴士仍未完成車程，邵車長考慮到路況及後方車輛，為免耽誤其他乘客，決定先繼續駛往坑口（北）總站，樓主則主動提出可代為照顧婆婆。他發現婆婆淋雨後渾身濕透冷得發抖，「於是我從隨身急救包取出保温毯給她蓋上」，過程中他留意到婆婆頸上繫有寫有家人電話號碼的掛繩，「幸好約3分鐘後給我聯絡上了」。

原來該名74歲婆婆患有腦退化症，事發時兒子也正在焦急尋找她，樓主將情況告知婆婆的兒子，相約於坑口北總站接回婆婆。到達總站後，邵車長向站長及督察交代事件過後便繼續執勤，由樓主接手陪同婆婆，約20分鐘後，婆婆的兒子趕至，母子重逢時兩人相擁喜極而泣，樓主看到「大團圓結局」亦放心離開。

事後樓主大讚邵車長心地善良、反應機智，直言「若非他停車襄助，在當時惡劣的環境下婆婆的情況真不堪想像」。他又讚揚邵車長為人着想，在不影響乘客的情況下仍能向婆婆伸出援手，「他又想到若將巴士泊在一旁報警會影響乘客的行程，真心多謝他處處為人着想的高尚情操」。

九巴回覆《香港01》查詢時表示，對於邵車長專業及細心的工作態度、熱心助人的精神撃節讚賞，車務管理同事下午向車長頒發嘉許信，鼓勵邵車長繼續發揮其專業態度，用心為乘客服務。邵車長表示，沒有想過事件引起社會關注，更沒有想過得到任何讚賞，「我只是貫徹人生格言：不是做了一件事，而是要做好件事！」。九巴和邵車長亦特別感謝車上乘客協助照顧婆婆，合力讓婆婆與家人團聚。

樓主形容，婆婆與兒子重逢時兩人相擁喜極而泣，事後他亦大讚邵車長反應機智，並處處為人着想。（資料圖片）

帖文一出即引來網民讚好，大讚兩人願意為陌生人伸出援手，「2個都係好人，難能可貴」、「讚賞這種守望相助的香港人」、「司機車長值得讚揚！樓主都好有心」、「真係未見過有一個這麼機智和有愛心的車長，其實做好事係值得表揚」。

而邵車長亦有現身留言，感謝樓主在車上悉心協助照顧婆婆，讓他能繼續車程，不用影響其他乘客。他又謙虛表示，幫助婆婆「只是做返我份內事，最緊要婆婆冇事」，又稱希望不會再次發生同類事件，「衷心希望唔會再有同類事件發生，強烈要求政府分派多啲資源照顧獨居老人」。