落雨點算？汽車旅館房間驚見露天馬桶　台女：去大便要先擦好防曬

不少汽車旅館為了吸引客人，在房間設計上也大花心思，令人有驚喜。最近有台灣網民分享早前與丈夫入住汽車旅館，而房間內的廁所竟以半露天的形式設置在室外，令她哭笑不得。大批網民也紛紛笑言在該房間去大小便也要搽防曬，「如果是冬天會不會沒有便意」，又質疑下雨是否要撐傘上廁所。



相中可見，該酒店房無論溫泉池、淋浴間、洗手盆，就連風筒也裝設在半露天的室外空間，就連馬桶也是毫無遮擋的設置在透明的淋浴間旁。（Facebook專頁「奇葩裝潢分享中心」圖片）

該女網民近日於Facebook專頁「奇葩裝潢分享中心」投稿，表示「老公訂的汽車旅館浴室長這樣，感覺大便需要先擦好防曬。噢對了！汽車旅館當然不能缺少透明玻璃啊！所以這個取景是從室內拍出去的。」

從相中可見，該酒店房無論溫泉池、淋浴間、洗手盆，就連風筒也裝設在半露天的室外空間。最令人震驚的是，連馬桶也是毫無遮擋的設置在透明的淋浴間旁，不管去廁所或是洗澡都會被房內的人看得一清二楚。

樓主後來指：「當初一入門看到這場景，再看看一旁老公小孩興奮開心的臉，我也只能給出很尷尬又不失禮貌的微笑。」不少網民留言笑稱這設計太有喜感，「光直接打在馬桶上欸，大個便都感覺神聖了起來」、「連沖澡跟廁所都露天，這解放感too much」、「擺張椅子在那邊，是要一邊大便一邊聊天膩」、「寒流來，大便要穿羽絨大衣」、「最大問題是刮風或下雨怎辦？」。

（Facebook專頁「奇葩裝潢分享中心」）