女兒勞作功課竟是安全套？台爸嚇窒發文到網上　網民揭真相係...

試問各位家長們，若然小朋友突然手持安全套，你們會如何反應？較早前台灣就有父親發文指，女兒在學校完成勞作功課後便慶高彩烈拿回家給他欣賞，不料一看卻嚇了一跳，因為外形像極安全套，查證後才得知原來是小孩間很流行玩的一種玩具，名叫「火漆印章」，因而惹來不少網民笑言「複雜是大人的心」、「我們世界是邪惡的」。



有父親指女兒在學校完成勞作後便拿回家給他欣賞，不料卻嚇了一跳，因為外形像極安全套，查證後才得知原來是小孩間很流行玩的一種玩具，叫「火漆印章」。（FB「爆廢公社」截圖）

該名父親在Facebook爆廢公社發帖並附上2張圖片，指女兒在學校製作了美勞作品，回家便急着向他炫耀。不料看過後卻大吃一驚，因為形狀很是奇怪，像極安全套。從圖片可見，該作品呈粉紅色，厚厚的圓圈是外圍，中間則有一片薄膜，驟眼看真的很像安全套。

作品呈粉紅色，厚厚的圓圈外圍，中間有一片薄膜，驟眼看的確很像安全套。（FB「爆廢公社」截圖）

經了解後才得悉，原來女兒有堂課程名叫「火漆印章」，就是製作圖中的美勞作品，只是剛好女兒選擇粉紅色，加上它的外形又是圓形，他才會以為是安全套。不過仔細看，不難發現中間薄膜藏着可愛的小熊圖案，應該是跟安全套扯不上關係。

有網民在留言區指出，這美勞作品叫「火漆印章」，是小孩間很流行玩的一種物件，「火漆章，以前叫『封蠟』」、「現在小學生超流行這個的！」、「女兒最近也討着要買」、「我的包上面也被小孩吊了一堆咕卡吊飾」。

網民指出這美勞作品叫「火漆印章」，是小孩間很流行玩的一種物件。（FB「爆廢公社」截圖）

對於大多數人都誤以為是安全套，有人笑言成人思想真污穢，「在他們世界單純的，在我們世界邪惡的」、「心頭一慌不是有收好，小朋友怎麼翻出來玩」、「半夜不要拿錯」、「爸爸：我當初就是搞錯了，妳才出生的」、「她在暗示你：『我不想要弟弟妹妹』」。該父親最後亦補充「感謝廣大網友的回應」，現在才長知識知道叫「火漆印章」。