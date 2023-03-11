恐怖！流浪狗夜闖病房獵食　28日大男嬰淪「大餐」　民眾怒轟醫院

有誰會想到醫院內竟會發生這麼恐怖的事？印度有人妻較早前帶同3名孩子到醫院照顧住院的丈夫，當中包括年僅28日大的兒子，詎料半夜竟有流浪狗闖進病房，在他們熟睡時叼走男嬰，最終在醫院周圍樹林發現其屍塊，相信嬰兒慘被流浪狗當「大餐」分屍吃掉。事件不只惹來民眾怒斥，地方官員都指責醫院管理疏忽，並要求對死者家屬作出賠償。



？印度有人妻較早前帶同3名孩子到醫院照顧住院的丈夫，當中包括年僅28日大的兒子，詎料半夜竟有流浪狗闖進病房叼走男嬰，並將他分屍吃掉。（網上截圖）

外媒報道，印度人妻雷哈（Rekha）較早前帶着3名孩子到醫院照顧因罹患肺結核而住院的丈夫米納（Mahendra Meena），3名孩子包括出生28天的兒子。當天晚上雷哈餵哺嬰兒喝奶後，便和孩子們在病房地板上睡着到半夜2點，醒來後卻發現幼兒不見了，他們慌張尋找兒子，同時請醫院幫他們查看閉路電視。

怎料閉路電視畫面顯示，有2隻流浪狗闖進醫院病房，將男嬰從雷哈身邊叼走。事後更在醫院附近的樹林找到男嬰遺體，不過遺體卻殘破不堪，有被撕咬的痕跡，相信已成流浪狗的「大餐」。

事後在醫院附近樹林找到男嬰遺體，不過遺體殘破不堪，有被撕咬的痕跡，相信已成流浪狗「大餐」。（GettyImages）

目前警方已對事件展開調查，護士長因疏忽職守被勒令停職，醫院亦和警衛終止合約。院方解釋「事發時病患和負責照顧的家屬都睡着，醫護人員剛好在其他病房照顧患者」，不過當地官員卻譴責，認為院方須負最大責任「放任流浪狗在醫院遊蕩，是管理失敗的證明」，並下令對醫院用管理部門嚴加調查，亦要向家屬提供賠償。

米納之後更指控醫院在沒有經過他同意下，擅自取得妻子簽名，便將男嬰下葬，讓他無法見到兒子最後一面。事件令不少市民感到憤怒，紛紛將男嬰的死亡歸咎於醫院的疏忽。