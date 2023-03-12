香港美景！南生圍晨霧仙景照極震撼　天文台解謎滿足一條件即出現

這是仙界美景嗎？早前有網民拍得元朗南生圍出現仙景般的晨霧景象，一幅幅照片美得令網民直呼震撼，香港天文台於facebook撰文分享小知識，原來此現象在冬、春兩季較常出現，只要符合1個條件，即有機會形成「晨霧仙景」。



攝影師Brian Chiu在2月24日晨早時份於南生圍拍攝到令人驚艷的晨霧景象，相中可見霧氣在花草之間徘徊不散，加上橙紅色的晨光，猶如置身仙境一樣。（Brian Chiu攝影及授權圖片）

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經常拍攝香港各處風景照的攝影師Brian Chiu在2月24日晨早時份，於南生圍拍攝到令人驚艷的晨霧景象，相中可見霧氣在花草之間徘徊不散，加上橙紅色的晨光，猶如置身仙境一樣。他其後在個人facebook專頁分享相片，美令網民大表驚嘆，直言非常夢幻，「難得一遇嘅仙境」、「靚到唔似喺香港」、「太神奇啦」、「有機會都想親眼睇一次」、「好耐之前見過，真係好難忘」。

攝影師Brian Chiu多次到南生圍拍攝，分享不同時刻的美景：

2014年的南生圍，橫水渡的木橋下，景色十分迷人。（Brian Chiu攝影及授權圖片）

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香港天文台上周五（10日）在facebook專頁撰文分享，原來此現象叫「輻射霧」，攝影愛好者又叫「日出地霧」，通常在冬、春兩季較常見到。故名思義即是霧氣在日出時間短暫出現，並貼近地面。

要見到此景象，首先要有「輻射冷卻」現象，多數在新界空曠地區能夠遇到，只要前一晚是天朗氣清、風勢微弱，就會因輻射冷卻令該地區溫度顯著下降，而靠近地面的水氣則凝結成霧。不過去到日出時間，霧氣就會逐漸散去。