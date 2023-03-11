外牆驚變蜜蜂牆！窗邊再堆積過百隻　網民關窗被蜜蜂針　專家咁講

見到蜜蜂到訪家中除了尖叫又可以怎樣做？有網民日前上載相片，表示驚見家中窗外有蜜蜂群駐紮牆身，部份更飛進屋內，令樓主瞬間崩潰。但他又發現牆身並未有築巢，有專家解釋，原來這是常見現象，又指其實不需用殺蟲水「殲滅」牠們也會離開。



有網民日前上載相片，表示驚見家中房間窗外有蜜蜂群駐紮牆身，部份更飛進屋內。（連登討論區圖片）

住在天水圍的網民近日於連登討論區分享相片，表示在家中去廁所時突然聽到「嗡嗡」聲，走出去看即發現家中有大量蜜蜂四處飛，透過房窗更見到一堆數以百隻的蜜蜂停留在外邊的牆上，景象嚇人。事主續稱，他已馬上關緊窗戶，但同時被蜜蜂針到手，導致變腫，「呢獲嘢點好？好X多蜂喺我屋企飛緊」。

事主後來表示已「殲滅」家中的蜜蜂，但同時目睹蜂群其實並無築巢的意圖，僅停留在牆上，「屋入面嗰啲清理晒，出面堆蜂無X得搞，都係等專家過嚟搞」。

帖文吸引大批網民關注，不少人也感到驚嚇，又建議事主找滅蟲公司，「密集恐懼症慎入」、「多到人都癲」、「又要出動津路水炮」、「你唔理嘅話班蜂肯定留喺度最少幾日」、「留名睇樓主隻手又畀蜂針」、「唔想佢哋再飛入屋就搵人滅蜂啦」。

蜜蜂保育組織「蜜語Beetales」後來也在Instagram上解釋，事主見到的蜜蜂群正是「分蜂」的狀態。故名思義即是因為本來的蜂巢多出了一隻蜂后，牠便會聯同跟從牠的工蜂離巢，再尋找適合的地方築新巢。只是碰巧蜂后在路途上需要找休息地，所以事主才會遇到蜂群。

「蜜語Beetales」續指，如果平常在家中窗外遇到蜂群，其實無需找滅蟲公司或用殺蟲水對付，牠們不會在陽光直射的地方例如住宅大廈去築巢。只要晚上用布遮起窗，防止家中燈光射向牠們，蜂群一般在數日後便會離去。

（連登討論區、Instagram@蜜語Beetales）