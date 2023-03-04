生意奇才｜11歲女直播帶貨賣玩具　月入$106萬　財富自由馬上退休

提早退休可以早到11歲？澳洲女童寇蒂斯（Pixie Curtis）10歲就創業打造自己的玩具王國，並親自上陣「帶貨」直播銷售商品，開業首月就大賺20萬澳元（約106萬港元），晉身百萬富翁行列的她，日前宣布「提早退休」。寇蒂斯的生活相當奢華，母親早早就送值27萬澳元（約143萬港元）的名車作禮物，早前她的生日會豪花4萬澳元（約21萬港元）亦引起關注，其母親是知名公關，一直協助女兒打理生意，原預計女兒15歲就夠錢退休，但覺得現時賺夠，一家人商量後認為重返校園生活更適合。



澳洲有女童只直播銷售商品成為百萬富翁，更宣布「提早退休」，將重返校園生活。（IG「roxyjacenko」截圖）

澳媒報道，寇蒂斯開辦玩具公司親自直播帶貨致富，她的母親賈琴科是當地著名公關，以女兒名字創立髮飾品牌《Pixie's Bows》，寇蒂斯耳濡目染下跟母親學到不少營商知識，10歲時在母親協助下建立自己的副線品牌《Pixie's Fidgets》，親自在網上展示商品。賈琴科接受當地傳媒訪問時透露，女兒創業首月的營業額已突破20萬澳元（約106萬港元）。公司的王牌商品，例如指尖陀螺（fidget spinner）、蝴蝶結等，在疫情期間大賺了數百萬澳元。

不過，寇蒂斯實現財富自由後，決定在事業高峰期「提早退休」，並專注中學的校園生活。賈琴科原預料女兒15歲就夠錢退休，此決定有經過全家人一起討論，準確一點女兒是「半退休」投入校園生活。

由於寇蒂斯將會升中，品牌重心將轉由母親繼續營運，她只作輔助形式，賈琴科希望可盡量減輕女兒的壓力。她亦補充「雖然現時的商品會保留，但將回到2011年的起點」，並以兒童髮飾如「Pixie蝴蝶結」為主要銷售貨品，又透露早前州政府的承包商資3萬澳元，購買她們的商品給當地的兒童慈善機構。

寇蒂斯其實是富二代，居於澳洲悉尼價值660萬澳元（約3500萬港元）的豪宅，雖然還未有駕駛執照，但10歲時已獲母親送贈達27萬澳元（約143萬港元）的多部名車當生日禮物。她早前的生日派對據報更花費4萬澳元（約21萬港元），極度奢華的生活曾惹來網民熱議。

（綜合）