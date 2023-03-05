絕子絕孫瀡滑梯！瀡到盡頭是鐵柱恐直擊男生要害　業內人士爆真相

瀡滑梯對孩子有莫名的魔力，但這條滑梯的設計太危險了！台灣有網民上傳「恐怖」圖片，只見1座水泥滑梯的下方盡頭有條長長鐵柱，瀡下去恐怕會直擊下體，爆笑稱這是「一場關於少子化的社會實驗」。網民稱照片看到令人產生痛感，又爆笑把現場改名為「絕育棒」、「誅九族滑梯」。有從事相關行業的網民道出實相，其實是水泥製的舊式滑梯已不符合台灣現時法例，不可繼續使用，故學校用各自方式擋起來，但圖中的施工方式他都沒做過。



台男分享當地1座水泥滑梯，被網民稱為「絕子絕孫溜滑梯」。（fb群組「路上觀察學院」圖片）

樓主在facebook群組「路上觀察學院」上傳圖片，從高處俯瞰水泥滑梯，只見滑梯盡頭旁邊有2盆盆栽，正中間則是1條長鐵柱，男生滑下去恐怕會直擊要害，笑言這是「一場關於少子化的社會性實驗」。

照片令網民嘖嘖稱奇，「自己1個人也能阿魯巴」（即以象徵式以男性生殖器撞擊柱狀物的校園遊戲，香港稱作Happy Corner）、「原來台灣缺蛋，就是從這引起的」、「撞斷它，必定會有特獎可以領喔」、「兒子滑下來然後就沒有孫子了」、「這照片竟然有痛覺， 好痛」。

台男分享當地1座水泥滑梯，被網民稱為「絕子絕孫溜滑梯」。（fb群組「路上觀察學院」圖片）

許多人幫這條瀡滑梯改名，例如叫「絕育棒」、「降低人口壓力裝置」、「誅九族滑梯」、「絕育初體驗」等。

帖文引出熟知內情的網民解畫，他透露自己過去從事相關行業，解釋這是台灣舊式滑梯，已不符合現時法規，可能是水泥類滑梯容易令小孩受傷，加上高度問題，都會被擋起來不可使用，而加條柱是考慮各學校的預算、施工人員的施工方法等，有些會造一道鐵門來擋住，有些會在滑梯上做「盆栽景觀」，要由學校和施工方商討。

他指新世代小孩玩的主要是塑膠做的滑梯，近年許多小學和公園已全改用塑膠設拖，經檢測後才啟用。而圖中的滑梯「本身就不能玩了，記得學校也都會宣導」，但他過去也沒試過這樣在正下方起條鐵柱。

（facebook群組「路上觀察學院」）