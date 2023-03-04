懷孕新抱遭奶奶迫食5萬元珍珠粉　求孫女白嫩　網民：基因定膚色

膚色與基因有關，孕婦切勿胡亂進食美白產品影響胎兒健康！台灣有新抱於網上發文大呻，由於她和丈夫家族的人天生膚色都較黑，當奶奶得知她懷孕第一胎的性別是女生後，為了孫女生出來是「白白嫩嫩」，竟每天強迫她服用珍珠粉讓腹中孫女美白，還不斷強調該罐珍珠粉很貴，要價18萬新台幣（約5萬港元，下同），讓她感到很大壓力。

根據台灣衛生福利部網站資料，決定小孩膚色的關鍵是遺傳基因，與孕婦吃珍珠粉無關，而且珍珠粉偏寒性，不建議懷孕前3個月的孕婦食用，避免早產、流產等風險。



台灣有新抱於網上發文大呻，由於她和丈夫家族的人天生膚色都較黑，當奶奶得知她懷孕後，為了孫女生出來是「白白嫩嫩」，竟每天強迫她服用珍珠粉讓腹中孫女美白。（圖片：doisongphapluat）

該新抱投稿至fb專頁「靠北婆婆2.0」表示，丈夫家族的人天生膚色偏黑，而她是有點黑，「所以第一胎驗性別得知是女生後婆婆很瘋狂」。她指出，奶奶為求孫女生出來是「白白嫩嫩」，每天都監督她定時服用珍珠粉讓腹中孫女美白。

新抱轉述奶奶稱，坊間很多珍珠都是養殖珠，品質不是很好，而且還會用藥養殖，所以奶奶透過從事水產業的親戚去買野生珍珠，再請人磨成粉。奶奶說，1罐野生珍珠粉要價18萬新台幣，「不斷對我說這罐要18萬，說別人吃的幾萬元珍珠粉那種不好，我們要吃就要吃最好的，要我一定要每天吃一勺，吃完再跟她說她再買，她的孫女一定要白白嫩嫩的」。新抱無奈地說，愈臨近預產期壓力就愈大，慨嘆「真的希望婆婆不要每天上門關心，我壓力大啊！」。

奶奶不斷強調該罐珍珠粉很貴，要價18萬新台幣（約4.6萬港元），讓她感到很大壓力。（《BB來了》劇照）

不少網民留言指出膚色與基因有關，而且黑皮膚同樣美麗，「基因決定，夫家膚質粗黑，兒女都遺傳粗黑皮膚」、「基因大於珍珠粉好嗎？不然叫非洲人吃珍珠粉，全世界都是白人了！黑色皮膚也是一種美感，看怎麼切入欣賞」、「等一下？為什麼一定要白皮膚？別說什麼一白遮三醜，黑皮膚也很好看」、「沒用，基因決定一切。我朋友懷孕狂吃，她女兒還是黑肉底（爸爸那邊），健康就好啦」。

有網民指奶奶過度緊張讓人難以承受，「婆婆的這種好，不是一般人能夠承受的，18萬就要妳生個白白嫩嫩的小孩，如果那麼好用，真的大家生出來的小孩都會是白白的了」、「萬一生出不白的小孩，那就變成你的問題，婆婆又有話可以說了，絕對不會說出科學又理智的解釋，一定是我都花了18萬點點點，結果點點點」、「然後你這輩子都要聽她跟人家說，她買了18萬的珍珠粉給你吃」。有人勸說，「不知道該說什麼好了…不想吃就別吃了，別太勉強」。

不過也有網民羨慕投稿的新抱得到奶奶的關愛，「我懂啦，明明不是妳想要的，婆婆確老是掛嘴邊邀功可能讓妳不舒服，但我懷孕時婆婆從來沒關心過任何事，更不用說買東西給我，所以我還是蠻羨慕妳的，至少妳婆婆有在意自己的孫女」。

新抱無奈地說，愈臨近預產期壓力就愈大，慨嘆「真的希望婆婆不要每天上門關心，我壓力大啊！」。（《Baby復仇記》劇照）

根據台灣衛生福利部網站資料，珍珠粉成份以碳酸鈣的含量最高，其他還有珍珠蛋白、胺基酸以及多種微量元素成份，可刺激表皮細胞生長，加速皮膚新陳代謝，以改善孕婦皮膚色素沉澱；但美白效果僅限孕婦，決定小孩膚色的關鍵是遺傳基因，與孕婦吃珍珠粉無關。

網站又提到，依據食物屬性珍珠粉偏寒性，不建議懷孕前3個月的孕婦食用，避免早產、流產等風險，建議懷孕婦女倘要服用應找合格中醫師看診，服用合法製藥廠所製造之中藥，避免在網路訂購或買來路不明之珍珠粉，以確保媽媽及胎兒健康。