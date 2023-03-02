向女店員落單買手搖飲品　5個字被女友誤會調情　台男無辜被分手

不少手搖飲品店為了吸引客人注意，會為各式飲料取不同奇趣名字，最近有台灣網民大呻，因點餐時讀出手搖飲品的特別名字，被女友誤會他與店員調情，更因而提出分手，感到非常無奈。



女友問起手中的飲料是甚麼，他即回答：「芋見泥珍好（遇見你真好）。」（資料圖片）

該台灣男大學生日前在Dcard討論區發文，指近日光顧當地手搖飲品店「清原」，買飲料後回到大學宿舍就與女友視訊通話。樓主指當時女友問起他手中的飲料是甚麼，他未有為意便回答：「芋見泥珍好（發音與「遇見你真好」相近）。」

女友繼續追問：「店員是不是女的？」他便如實答道「對啊」，沒想到女友突然非常生氣，大罵樓主：「你怎麼可以對其他女生這樣講！」樓主這時還未發現問題，更反問女友：「難道我要叫女店員走開，跟她後面的男店員講說『芋見泥珍好』嗎？」

女友聞言大感憤怒，更隨即提出分手，直言「沒愛了，我們就這樣，分手吧」，女友反應令樓主始料不及，感到無辜又無奈，只好慨嘆：「有人有更爛的分手理由嗎？」

台男大呻因手搖飲品的名字被女友以為與店員調情而果斷分手，感到非常無奈。（《認識的妻子》劇照）

不少網民也同情樓主，「跟飲料無關，她是藉機發瘋」、「這種搞文字獄的，你終究會失去她的」、「若是真的也太扯，快點分一分也好」、「說不定她早就已經想分，找理由而已」。

亦有網民笑言是廣告文，「是業配嗎」、「樓主很有幻想力，加50分」、「又是宣傳時間了」。

（Dcard討論區）