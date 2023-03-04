忘記取消訂房　酒店半夜來電查詢　事主嬲爆網民卻倒一面倒附和他

多數人出外旅遊都會事先訂好住宿，一名網民日前抱怨凌晨12點多時，突然接被旅館打來的電話吵醒，詢問他今晚是否入住，他才驚覺自己先前忘記取消訂房，不過他也被旅館半夜致電的行為惹怒，引起網民討論。



酒店在半夜打來查問事主，網民對酒店的做法持極態度！（按圖了解）

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該名網民在Facebook群組「好想住飯店 好康、踩雷不藏私」寫下「第一次半夜接到飯店確認入住的電話」，他表示幾乎每個月都至少會國旅外宿一次，1月3日凌晨12時左右被電話吵醒，對方詢問「請問先生今晚有要入住嗎？」，讓他滿臉問號，後來查看信件才發現，原來他在（2022）年10月就提前預訂1月2日的住宿並付清，後來因行程更改忘了取消訂房。

事主提到之前酒店、民宿確認入住的電話或簡訊，都是之前或當天最晚晚餐前就會收到，他不滿「怎麼會有拖到半夜才再打電話確認的？整晚睡眠就因為這通電話打亂」。

貼文曝光後網民分成兩派留言，一派認為：

．「我遇過的都是傍晚6點～8點就問了，半夜12點.....酒店是打算要來接你嗎？」

．「雖然是自己忘記取消，但酒店錢扣走就好，超過12點才打電話被打擾睡眠真的很惱人」

．「我也覺得半夜才打電話很瞎」

．「通常我住宿的酒店，都會前一天打電話確認是否入住耶」



另一派則認為：

．「很多客人不一定會早早入住吧，也有遇過住背包房有人半夜才入住」

．「都等不到你去入住才會打電話呀」

．「酒店應該都不要提醒直接收錢」

．「下次九點被通知，就會來說才剛過就通知」

．「如果沒打給你，直接收費你是不是又要炸一次」

．「自己有錯在先還敢怪旅館」

．「半夜正常，夜班跑報表要確認你到底要不要入住」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】