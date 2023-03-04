以為童顏女友2X歲　去旅行驚揭報細年齡　港男崩潰：仲大過我好多

眾所周知去旅行是情侶大考驗，除了要應付生活習慣的衝突，原來連隱藏的秘密亦會無所遁形！有港男發文表示「童顏」女友一直宣稱比他年輕2年，直至日前他們去旅行時，他看到女友護照才知道一直被騙！原來女友「報細數」，不是20多歲，而是30多歲，港男心態秒崩，「仲大過我好多好多」。



有港男發文表示女友一直聲稱20多歲，直至去旅行時，他看到女友護照才知道原來她是30多歲，港男心態秒崩，直言「唔係好接受到姊弟戀」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該名港男在香港討論區以「去旅行先發現女朋友虛報年齡」為題發帖，稱其女友思想成熟，甚少「發小姐脾氣」，又十分為他着想，兩人在一起1年多，相處融洽。港男又透露女友曾聲稱比他少2歲，年約20多歲，而由於女友長相較童顏，而且身形嬌小，故他深信不疑。不過，早前他打算與女友去旅行，終揭發女友一直「報細數」。

港男稱買機票時只問了女友要護照號碼，故沒有發現端倪。到了機場等候入境，他突然玩心大作，想看女友的護照照片，女友以照片不漂亮為由婉拒，但拗不過港男，被他一把奪去了護照。

港男憶述「第一眼睇就留意張相，好靚啊！」，然而一看到出生日期即呆在當場，原來女友是80後，港男大受衝擊，「女朋友原來唔係細個我！仲大過我好多好多！！」。他即時追問女友，女友才承認自己其實已經30多歲。

港男解釋因為女友長相較童顏，而且身形嬌小，故他一直對她的年齡深信不疑。（《愛回家之開心速遞》劇照）

港男指自己真的不太能接受姐弟戀，但為免旅行時尷尬，只好對女友說不介意她較年長，但心底卻不知如何是好，「其實我就真係唔係好接受到姊弟戀，但已經一齊咗年多，相處上都冇咩問題，唉，而家都唔知點好」。

帖文引來網民熱議，有人認為樓主女友缺乏誠信，建議他分手，「誠信問題，呢個人一開始已經存心呃你」、「人與人之間最重要就係信任」、「佢一開始就已經欺瞞真實年齡，係誠信問題」。不過也有人認為情侶交往，相處和諧比年齡重要，「合得嚟就得咯」、「呢個年頭，姊弟戀都頗common啦，樓主，乜你嘅思想仲咁守舊㗎」、「識咩啊！姐姐先正！」。