危險！父親手拖仔女尖沙咀馬路踩roller　網民鬧爆無腦：教壞細路

滾軸溜冰近年又再次盛行，更有不少人在街上練習，但部份人莫視安全，一不小心容易釀成悲劇。日前網上瘋傳一張相片，可見有位父親竟拖着一對子女在尖沙咀馬路上玩滾軸溜冰，更尾隨着巴士，非常危險。事件引來網民熱討，怒斥父親教壞小朋友，「撞到小朋友就慘」、「生仔要考牌」。



相中可見，一名穿着黑白間條衫的爸爸分別左右手拖其子女，在尖沙咀梳士巴利道的馬路上大玩滾軸溜冰。（Facebook群組「上水人大聯盟」圖片）

該網民於Facebook群組「上水人大聯盟」上載相片，直指：「爸爸！好刺激咁喎！」相中可見，一名穿着黑白間條衫的爸爸分別以左右手拖着子女，3人在尖沙咀梳士巴利道的馬路上大玩滾軸溜冰，前方更有一輛巴士正在行駛，雖然3人看似輕鬆，但情況卻相當危險。

大批網民紛紛留言鬧爆父親示範錯誤身教，帶着子女做危險的事，「陣間小朋友撞到點算」、「累己累人」、「傻人出沒」、「係咪想累埋揸車司機」、「自己衰好啦仲教壞細路，係咪冇腦㗎」。

根據本港第374章 《道路交通條例》第48條，任何使用道路的行人疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪，可處罰款500港元。若事件不幸導致有人受傷甚至死亡，更有機會被控蓄意傷害他人身體，負上刑事責任。

（Facebook群組「上水人大聯盟」）