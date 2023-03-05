$10蚊問路費告示瘋傳！油麻地便利店告示：員工沒義務與責任指路

不少人在迷路或找不到目的地時，或會到附近的店家向店員求助問路，惟網上瘋傳1張「問路費一次$10蚊」的告示，顯示油麻地1間便利店門外張貼出告示，表明會向問路者徵收每次10元的問路費，強調員工沒有義務和責任提供道路指引服務，又指「如態度不好，那是應該的，沒有誰欠誰」。該告示出現在內地及台灣的社交網站及討論區，引來網民瘋傳，內地與台灣傳媒亦有傳媒報道，事件掀起網民正反議見激辯，有人認為明碼實價沒有問題，「現在手機那麼方便，自己不會找嗎？要人幫忙收費也是合理」；但亦有人指問題也收費會損害城市形象，「擺明針對遊客，會趕客」。



油麻地1間便利店張貼出告示，表明會向問路者徵收每次10元的問路費用，引來網民熱議。（連登討論區圖片）

網民提供的資料稱，該告示張貼於油麻地1間便利店門外，白紙黑字寫有「問路費一次 $10蚊」的字眼，又強調該公司和店舖員工沒有義務和責任提供道路指引服務，「如態度不好，那是應該的，沒有誰欠誰」。

照片其後被分享至連登討論區，引來網民紛紛熱議，有人推測店員或已被問到非常煩厭，逼不得已才貼出告示和收問路費，以減少被打擾的次數，稱「資本主義，用者自付好合理」、「應該係日日都好多人入去問路問到發脾氣，尤其係隔籬有中旅社、政府嘢嗰啲，應該日日都無限咁多人問路」、「似係俾人鬧完唔識路先咁貼」、「而家問路啲人好巴閉㗎，唔該都唔識講」、「擺明俾啲遊客問得太多問到煩」、「我企親旺角等人都會俾人問路，真係十個遊客九個都唔識講謝謝」、「佢咁貼得其實應該係好嚴重先咁啫」。

相關告示在社交平台上瘋傳，很快更傳到內地和台灣網民的討論區，同樣受當地網民關注。（《便利店新星》劇照）

不過，也有網民認為指示道路只是舉手之勞，店家的舉動難免引來負面觀感，故理應將心比己，「都係幫吓人，你去外國都會問路」、「其實答人問路都係幾句啫，唔知咪唔知，唔使講到咁嘅」。

該告示在內地網上亦傳開，而台灣網民亦同樣關注，更引來正反論戰，紛紛留言指「消費本來就是平等關係，但有些人會把它當主僕關係」、「不管有沒有要問路，誰看到這種自以為是的公告，都會覺得你在秋什麼」、「熱心的人才有福報，你這種店直接這樣嗆，只是自己的涵養不夠」、「萬幸現在有了地圖導航軟件，用不着受這氣了」、「可以這樣說，但這種店面我也是不會去的」、「出去玩兒花錢找白眼，何苦呢」。