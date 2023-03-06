穿風褸露出心口搭巴士被拒上車　阿伯不滿批：唔拉拉鏈係無問題！

搭巴士也有服裝標準？近日網上流傳短片，有伯伯上身僅穿風褸外套露出胸口，遭巴士司機要求拉好拉鏈才能上車，伯伯則以「拉鏈爛咗」為由拒絕，大罵車長決定無理，強調自己有穿好衣服，「唔着衫我就有問題，着咗衫，唔拉拉鏈係無問題㗎」，事件引來網民討論。



網上流傳短片，有伯伯上身僅穿風褸外套露出胸口，遭巴士司機要求拉好拉鏈才能上車。（fb「大埔 TAI PO」影片截圖）

相關影片日前於網上流傳，事發為上周三（1日）下午約2時半。有大埔街坊貼出影片，指乘搭271號線九巴前往佐敦方向期間，1名身穿風褸外套的伯伯乘車時，被車長要求「拉返件衫拉鏈」才能上車，令他大感不滿，事件擾攘多時。

樓主上載的影片可見，老伯被車長勸告後，以「拉鏈爛咗」為由拒絕，又斥車長決定無理，是「雞蛋度找骨頭」，直指交通條例中並無規定他要拉好拉鏈才能乘車，「唔着衫我就有問題，着咗衫，唔拉拉鏈係無問題㗎」。

有好心乘客見狀，主動向伯伯遞上外套讓他穿着，解釋車長只是盡本分，「可能佢有責任要孭」，惟伯伯再次拒絕，更稱「我同佢玩囉，睇下佢俾人投訴定我俾人投訴」。片段亦可見，伯伯一度站出馬路中央，似是阻擋巴士開出，車長則於行人路指示其他乘客轉乘後方巴士。

片段亦可見，伯伯一度站出馬路中央，似是阻擋巴士開出。（fb「大埔 TAI PO」影片截圖）

行程因而受阻的樓主批評：「條廢老死都唔肯拉又唔肯落車，阻X住成車人，俾成車人圍X都覺得自己冇問題，又話司機玩嘢佢大把時間玩，希望司機唔會俾呢啲廢老投訴」。

影片引來網民討論，有人認為片中老伯已穿好外套，理論上不屬「衣衫不整」，質疑車長,不讓他上車的原因，「其實人哋又有錢畀，又唔係冇着衫冇着褲，做乜唔畀人上車？純粹見人爛身爛勢就歧視人？」、「有冇規定一定要拉上衣拉鏈？」、「你話佢件風褸唔拉鏈好似有啲問題啫，掉返轉你要佢拉又要拉幾高先夠？」。

亦有人指出，事件擾攘以致影響車程並非老伯單方面責任，認為樓主不應只怪責老伯，「事實係司機搞事喎，個阿叔好有point咁解釋，因為佢老就恰佢？遲開車唔鬧司機？」。另有網民稱讚願意送出外套的好心乘客，「反而我欣賞個位先生好好人喎」。

根據九巴乘客須知第六條，「車長有權拒絕任何引致騷擾或構成危險性的人士登上或乘搭巴士，例如神智不清、骯髒或衣衫不整的人士」。