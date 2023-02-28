婆婆乘巴士不適想召救護車　乘客竟怪責阻返工　港女1招KO無聲出

【好人好事／巴士】返工重要還是救人重要？有女生於網上發文表示，周一（2月27日）搭巴士時，車上名婆婆因不適無法下車，想召喚救護車到場，隨即被數名乘客怪責抱怨「唔好阻住我返工」，令婆婆陷入兩難，於是她「衝出嚟」幫忙，並用1招令抱怨的乘客「無聲出」。網民看後大讚樓主善心見義勇為，「好在香港仲有你呢啲人幫手，唔係婆婆就好孤獨咁捱罵」、「多謝你在群眾壓力下仍見義勇為」；也有大批網民指摘相關乘客，「點解咁冇同理心？」、「嗰班人係咪黐線？」。



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有港女於網上發文分享搭巴士時遇到的事件。（資料圖片）

該女生於Facebook群組「柴灣人柴灣事」發文分享事件。她指出，周一（2月27日）早上6時左右，婆婆乘搭82號巴士到東區醫院站，惟想下車時身體不適「企唔到起身，落唔到車」，於是向車長求救，並表示需要召喚白車，詎料即時有數名40至60歲左右的乘客怪責及抱怨，「我哋要返工架，妳唔好阻住我返工」、「妳明知自己身體咁樣，就唔好搭巴士，坐的士」、「妳而家咁樣，搞到我點返工，不如搵人扶佢落車，再叫白車喇」。

該港女指，婆婆身體不適想召喚白車，詎料被其他乘客抱怨阻礙上班。（Facebook群組「柴灣人柴灣事」 ）

眼見婆婆徬徨無助，樓主衝出來保護她，叫婆婆坐下等待救護車，明言「我哋遲咗返工唔緊要，但你咁樣落車，係條街跌親，郁唔到，我哋成架車啲人會唔安樂，良心過意唔去」。然而婆婆敵不住眾人壓力，不斷說「我阻住佢地返工，我落車喇」，卻又有心無力，「想落車但又無力」，樓主於是像「錄音機」般重複上述說話不讓婆婆下車，亦令抱怨的乘客「終於無出聲」。

樓主表示，分享事件是希望大家有多些同理心，「每個人都會老去嘅一日，婆婆已經身體不便，佢想落車但無力，其實你哋不斷向佢抱怨，發泄怨氣喺婆婆身上，難道佢就會有力落到車？就會解決到成件事？」。樓主又說，明白乘客趕着上班，但反問：「你趕住返工就可以罔顧別人嘅生命安全？設身處地諗下，如果個個婆婆係你屋企人或者係老去嘅你，當你需要別人援助時，需要call白車時，其他人就抱怨你阻住佢，你會有咩感受？」

帖文又來網民熱議，大讚樓主見義勇為。（資料圖片）

帖文又來網民熱議，大讚樓主見義勇為，「好在香港仲有妳呢啲人幫手，唔係婆婆就好孤獨咁捱罵」、「樓主，好彩有妳&其他好心人」、「多謝妳在群眾壓力下仍見義勇為」、「好人好事」、「多謝妳為婆婆出聲！」。

也有大批網民批評埋怨的乘客無同理心，「點解咁冇同理心…婆婆咁受壓力好慘」、「個班人係咪黐線？」、「自己趕住返工行得走得就落車搭的士或者行路啦，呢啲冷血人將心比己，自己屋企老人家俾人話嗰陣會有咩感受！」、「怕遲到返唔到工，可以而家落車轉搭其他車，你叫緊一個郁唔到嘅人落車，好過分囉！」。