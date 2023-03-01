巴士車長提醒Switch打機太大聲　乘客不滿出帖公審　反遭網民圍攻

馬路如虎口，駕駛時任何干擾也有機會造成嚴重後果。有網民日前發文，指乘搭巴士期間，車長特意停車走近指責他以任天堂Switch玩遊戲時聲量過大。事後他感到非常不滿，發文講述經歷，並貼上向九巴發訊息投訴的截圖，多番強調自己「冇嘈到人喎」。帖文一出即引來討論，事主公審不成反被圍攻，網民紛紛批評他無公德心，認為即使無人投訴亦應自律，不應做出影響他人及駕駛安全的行為。



有網民日前發文，指乘搭巴士期間，車長特意停車走近指責他以任天堂Switch玩遊戲時聲量過大。（資料圖片，非涉事九巴）

該網民於facebook群組「沙田/馬鞍山之友」發文，指早前乘搭九巴86K線前往錦英苑方向，上車後坐在下層車尾位置以Switch玩遊戲。當巴士駛至濱景花園車站時，車長將巴士停下並走近他，「話我玩Switch遊戲機時聲量大！」。

樓主感到相當不忿，一度稱遊戲機並無開聲，後來又稱事發時前方仍有乘客在睡覺，亦看不到有乘客曾走近司機座位置向車長投訴，「前面仲有人瞓緊即大聲極有限」、「巴士下層一向都有引擎聲！司機將我打機聲講到大過引擎聲先係重點」。

樓主多番強調自己「冇嘈到人喎」，又指「當時啲人只叫司機快啲開車，根本冇話本人喎，你話有幾嚴重？」。他對車長做法感到非常不滿，事後向九巴專頁發訊息投訴，認為車長與坐在車尾的他有一段距離，質疑對方只是「剛巧見到」他玩遊戲便停車指責，「我座位在車尾，點影響到車頭司機呢？佢是否在倒後鏡見到人在玩遊戲機就發作呢？」。

事主對車長做法感到非常不滿，事後向九巴專頁發訊息投訴，認為車長與坐在車尾的他有一段距離，質疑對方只是「剛巧見到」他玩遊戲便停車指責。（fb「沙田/馬鞍山之友」圖片）

帖文一出即引來網民討論，不少人直指無論聲量大小，玩遊戲的聲音亦有機會影響車長及他人，認為乘客應自律，「咁大個人應該自律，唔係等車廂嘅人話你先識收」、「戴耳機係基本尊重行為」、「有發出聲音又點會冇嘈到人，只不過啲人忍住唔鬧你啫！你首先應該學下自律」、「唔係聲量嘅問題，係公德心嘅問題」。

亦有人力撐車長，認為他停車提醒樓主是出於保障行車安全，「我覺得車長冇問題喎。任何騷擾司機或司機覺得被騷擾而影響行車安全，都有權要求乘客合作」。不過樓主仍堅持無做錯，反駁稱「啲人根本唔知問題在哪！不如叫立法不可以在車廂打機，問題就係啲人一見到你打機，有冇聲都係你不對」。

九巴曾於facebook專頁發文，提醒乘客在車上使用電話時應戴上耳筒，避免聲浪影響其他乘客。（九巴facebook圖片）

事實上，九巴曾於facebook專頁發文，提醒乘客在車上使用電話時應戴上耳筒，避免聲浪影響其他乘客，「玩還玩，記得唔好影響到其他乘客聽歌、睇片、打機都好，記得記得戴耳筒啊」。