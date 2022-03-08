「老竇遺囑冇你名」繼父離世家產只留親兒　港男悲痛：我似孤兒

作為子女都渴望得到父母的愛，有港男於討論區發文表示，相處20多年的繼父早前離世，媽媽告訴他「你老竇份遺囑冇你個名，你唔好唔開心」。一直以來他當繼父是親生爸爸，很愛惜繼父，沒想過對方心裏面一直分清楚誰才是親生兒子，他震撼又難過在被窩裏哭了3晚。港男強調在意的不是財產，而是父母留給子女的心意，原來自己一點也不配收到，突然覺得自己像孤兒，「真係好hurt，好難受」。



有港男於討論區發文表示，相處20多年的繼父早前離世，媽媽對他說「你老竇份遺囑冇你個名，你唔好唔開心」，沒想過對方心裏面一直分得很清楚誰才是親生兒子。（Getty Images）

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樓主於香港討論區以「媽同我講咗一句，我呢一世人都唔會忘記到嘅說話」為題發文，他今年20多歲，雖然知道自己非親生，但與繼父相處20多年，生父不及養父大，一早當對方親生爸爸，兩人相處亦很好，很愛惜繼父，亦感謝繼父對他供書教學。他有一名同母異父、親情要好的弟弟。直到早前繼父離世，一切出現轉變。

樓主陪着媽媽四處奔波處理繼父後事，媽媽曾提及繼父遺下數個物業，但他沒追問，當時沒想過會完全無他名字。直至有天他陪媽媽去銀行辦事，媽媽哭着跟他說「仔，老竇份遺囑冇你個名，你唔好唔開心，你要明白，你老竇做嘢咁辛苦，都係為咗你細佬，全部都係為佢」。

他聞言十分震撼，第一樣想到的並非財產，而是被一言驚醒，「原來佢哋心入面一路都分得好清楚，邊個係佢哋生嘅仔，邊個唔係」，但為了媽媽好過點，他只是回答了一句「唔緊要，我自己有手有腳，自己搵」。

直至有天他陪媽媽去銀行辦事，媽媽哭着跟他說「仔，老竇份遺囑冇你個名，你唔好唔開心，你要明白，你老竇做嘢咁辛苦，都係為咗你細佬，全部都係為佢」，他感到十分震撼。（《藍色海洋的傳說》劇照）

之後3日，樓主每晚都在被窩內哭，想起小時候一些片段，媽媽對弟弟從小到大都叫「寶寶」，但無這樣叫過他。媽媽總是與弟弟很親近，但對他是一杯飲料也堅持要用新飲管，「而且成日借啲意寸我係佢前夫條腸出」，每逢過年過節他總是一個人過，因繼父不知如何向親戚解釋他的存在。

他強調在意的並不是財產，而是父母留給子女的心意，希望子女以後有好的生活品質、不用為生活奔波、將最好的東西留給子女的心意，「我連一啲啲都唔配，其實真係好hurt、好難受，覺得自己好似孤兒，呢個世界冇人會想留任何嘢俾我」，感覺自己原來一直是「寄人籬下」。

樓主說，媽媽不時情緒勒索他，要照顧好弟弟才對得起繼父，但他很難過從小到大媽媽都因生父而對他有所怨懟，「要我睇住頭家嗰時就話一家人，但講到你哋嘅財產，我就突然變咗路人甲」，他不知現時應用怎樣的心態去面對家人。

該名港男強調在意的並不是財產，而是父母留給子女的心意，「我連一啲啲都唔配，其實真係好hurt、好難受」。（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

帖文引起熱議，有網民認為繼父不分遺產給樓主是正常，「預咗啦，唔係親生有乜可能有份？你當初期望過大了」、「你好幸運有個咁好嘅後父，對你供書教學、養育你，財產唔分俾你都正常」，有人則認為「如果後父一啲都唔留俾大仔，確實有點過分。人係自私的，好好為自己將來打算」。

有網民留言安慰樓主，表示明白他的感受，亦勸他看開點，「如果我係你我個心都好難過，心裏唔係為咗錢銀計較，原來一直付出感情，對方係一直計住」、「每個人心裏面都有個自己個秤，你繼父個秤同你唔同啫。你繼父唔係咩都冇留俾你，佢對你好嘅日子同回憶，都好珍貴㗎」、「你老母如果識做啲應該講：『唔緊要，阿媽嗰份一定會留俾你』，即0秒化解啦」。

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