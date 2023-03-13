解脫！結婚5年育1子　36歲人妻因1事爆發離婚：終感覺活得像個人

離婚不一定是人生污點，有時反而是解脫，給機會自己重新出發。台灣1名已離婚的人妻早前在網上分享自己的故事，她指與前夫結婚5年並育有1孩，惟婚姻生活不美滿，前夫婚後不注重外貌與體重控制，又不願照顧小孩和為小孩未來教育而節省開支，當他為了打電動而拒絕參加親子活動，終於令樓主當下爆發，即時決定離婚。樓主稱離婚後不用再受氣，「終於感覺自己活得像個人」，故勸勉其他已婚的網民，婚後若感到不適合就分開，珍惜僅剩的青春。



有人妻發文指結婚5年並育有1孩，惟婚姻生活不如意，丈夫既不注重外貌與體重，又不願照顧小孩或節省花費，更沉迷打電動而不去親子活動，於是決定離婚。（《三十而已》劇照）

該名36歲女子早前在Dcard討論區以「離婚一個月的心得」為題發帖，稱與前夫結婚5年，並育有1個3歲小孩，與前夫收入分別約9萬元台幣（約2.3萬港元）。她慨嘆，自結婚首年開始，前夫便不注重外貌打扮和體重控制，她婚後第2年懷孕，奶奶經常給很多「建議」，前夫也不會阻止奶奶說教。

到婚後第3年，前夫只跟小孩玩耍卻不願意幫忙照顧；到婚後第4年，樓主希望為孩子存錢作為教育基金，要求前夫節制花費但勸不聽。直至結婚第5年，前夫對樓主說話時總是不耐煩，假日也只願意待在家中打遊戲機。

不過，最終讓樓主提出離婚的導火線，是前夫竟為了打電動而拒絕帶小孩參加親子活動，樓主氣到馬上約律師，並把小孩送到弟弟家，當她回家提出離婚時，前夫才嘗試挽留，但她直接放下離婚協議書，並稱：「你簽了我們好聚好散，不簽我立刻搬到國外。」又表明會根據小孩意願決定撫養權，另一方能隨時探視。樓主最後以低於市價的租金搬入朋友的房子，其母親也答允在離婚後的第1個月幫忙照顧小孩，其生活得以推倒重來。

樓主表示，現在下班回家不用再看到前夫癱坐在沙發吃東西又不收拾的模樣，也能約同事吃大餐再回家陪小孩，也可找閨蜜一起煮飯、追劇、做瑜伽，「終於感覺自己活得像個人」。她強調不是鼓吹離婚，只是分享自己的經驗給大家參考，又勸勉一眾已婚人士，「不適合分開就好，珍惜僅剩的青春」。

令樓主提出離婚的導火線，是丈夫為了打遊戲而拒絕送孩子去參加親子活動，讓她氣到馬上約律師朋友，再把孩子送到弟弟家，然後回家跟他說離婚。（《昨晚過得很愉快吧》劇照）

樓主的分享立即獲網民力撐，並認為她作出正確決定，「擺脫扯後腿的廢人就會發現日子美得很」、「女人要愛自己」、「超棒，恭喜你，新人生開始」、「帥呆了」、「有骨氣」、「頭腦清醒聰明的女人，值得更好的生活」、「有娘家才能這麼灑脫」。

有人則分享父母例子，證明不適合結婚只會害了整個家庭，「不適合就離婚，我爸媽就是硬撐，結果家完全不像家，像一場醒不了的惡夢」；亦有少數人質疑只是小事，不必以離婚收場，「是妳沒耐心了吧」、「打個電動沒那麼嚴重吧」、「只是小孩也真的是無辜」。