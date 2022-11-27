結婚20年男網友因工缺席外父喪事　老婆即離婚　最後先知慘痛真相

20年婚姻來的不易，但在另一半最需要自己的時候缺席，聽起來也確實可成為離婚的理由。誰會想過背後竟然另有內情？



一名台灣男網友在討論區爆怨分享，自己當初便是遭結婚20年的妻子以缺乏外父喪事為由提出離婚，本也天真的相信了妻子的說法，最後卻意外發現令他痛心的真相：「恭喜你讓我徹底清醒，不再抱著任何期待！」

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「各位朋友好！20年的婚姻就這樣子被當傻子騙離婚！離婚還不到半年，前妻謝ＸＸ就變成她老闆愛人，難怪之前吵著要離婚，原來是自從去了台南鹽水ＸＸ客棧，老闆ＸＸ居在作怪。」

「之前我們剛開始，他就在下班之後打給我前妻講LINE。她就在我面前跟她老闆LINE上面講話，原來員工跟老闆下班後要這樣子？老闆不懂與有家庭的人要有分寸，保持距離嗎？我都不知道，原來都是從那時候開始的，我還傻傻的以為是我的問題。難怪他老闆都幫她安排好了，要我不用擔心。原來連離婚都準備好了，就等接收了。難怪急著離婚，難怪可以第一時間連房子都租好了。還可以連續兩天趁我上班，回家偷偷搬家，原來都是安排好了，幫她找到房子。」

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「稱我外父往生，我在做運輸工作不能請假，你無法接受這個理由，堅持要離婚。還連續讓我跑法院，硬要離婚。今天我下班途中被我遇到，直接就問她，老闆不是當初說什麼（沒出軌），現在事實擺在眼前，有什麼要解釋的嗎？他還辯稱說，只是把他當妹妹。你們看，妹妹是這樣子載的嗎？我前妻，她不是沒電單車。我知道一個手掌拍不響，看我好欺負嗎？我把你當寶時，你什麼都是；當我看破時，你什麼都不是！」

「歡迎來解釋！然後誰有問題，歡迎來找我當面對質都沒關係！現在合理懷疑，你就是在我們還沒吵架、離婚之前就開始在計畫如何破壞我一個完整的家庭。現在！恭喜你讓我徹底清醒，不再抱著任何期待！」

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網民回應：「多找幾個女人就行了，不用讓人家小看。」「下一個會更好。」「做運輸人的心聲，在外面跑車，還要擔心老婆會不會討客兄，身體很累，心更累。」「你就跟對方說：如果有任何使用上的問題記得打來問我，我熟。」

「這種你要轉念慶幸她自己離開你的生活，留著後患無窮無盡。」「現在可能有點不爽，但過幾個月後你會知道單身真的快樂，不用回到家看這女的臉色，想幹嘛就幹嘛。」「我看好像有點像外籍人士，放下他們，你會找到更好的。」「你去跑車，她跟人跑了。那就找一個願意跟你一起跑的，加油！」

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