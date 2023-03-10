媽寶男！初畢業打工仔加班　阿媽竟致電大鬧公司：個仔收得工未？

當公司是托兒所？有打工仔於討論區發文分享，最近公司較多工作需要做，基本上全部同事都要加班，日前有名初畢業新同事的媽媽竟然致電公司「問佢個仔幾時收工」，還糾纏到要出動老闆接聽，最終老闆批准該新同事先下班回家，事件引起網民熱議。



有打工仔於討論區發文分享，最近公司較多工作需要做，基本上全部同事都要加班，日前有名初畢業新同事的媽媽竟然致電公司「問佢個仔幾時收工」。（《心靈的聲音》劇照）

該打工仔於香港討論區以「同事阿媽打去公司問佢個仔收得工未？」為題發文表示，最近公司聘請了1位很年輕、初畢業的新同事，而公司近來較多工作需要做，基本上全部同事都要加班。

正當所有同事奮力加班之際，日前該新同事的媽媽竟致電公司「問佢個仔幾時收工」，「仲喺到鬧咩公司要佢個仔OT（加班）O咁耐唔畀佢收工呀，最後仲出動埋老細同嗰位母親聽電話」。他指出，老闆收線後立即吩咐該新同事快點下班回家，不用加班。

樓主說，留意到老闆聽完電話後心情不太好，擔心新同事媽媽的舉動會影響其通過試用期。他認為，打工加班很正常，揶揄「如果家長打個電話嚟嘈下就可以唔使OT嘅話，我都想叫我阿媽打下電話」。

該媽媽糾纏到要出動老闆接聽，最終老闆批准該新同事先下班回家。（《秘密森林2》劇照）

網民留言表示，出社會工作後仍要父母插手解決問題是長不大的「媽寶男」，直言該媽媽害了新同事，「媽寶嚟個喎，仲細咩，裙腳仔咁」、「怪獸家長」、「仲讀緊小學咩」、「老細之後有冇出本手冊畀你同事？以後叫佢老母簽名」、「同佢老母講，你個仔曳曳罰留堂」、「公司應該搞個家長日，同各員工嘅家長見見面傾傾計」、「認真，佢屋企人害咗佢啦，我諗都過唔到probation（試用期）」。

不少網民指出，樓主認為加班很正常的心態是被扭曲的價值觀，「OT係無效率嘅結果，係你呢啲奴隸先話正常嘅啫！」、「OT有冇錢先，如果冇錢都OT就係onX員工，變相工時長咗即是間接減人工」、「我撐阿媽，OT文化真係搞出一大堆社會問題」、「香港最X街就係OT文化，錢唔肯畀，但要你做，食晒你時間」、「乜而家唔係要OT先唔正常咩？大趨勢係Work Life Balance（工作與生活平衡），外國已經主張4天工作或4天半工作，香港人醒醒啦」。