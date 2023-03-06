親友想介紹工作！女生怕靠關係被人講閒話　網民：人脈也是種實力

社會很現實，就算學歷夠一樣「識人好過識字」！近日台灣就有女生發文，指她剛畢業便入職現時公司，工作約1年半，可惜薪酬待遇未如理想，因而決定辭職。家人得悉後便想透過人際關係來為她介紹工作，由於害怕被「另眼相待」，因而猶豫應否接受好意。帖文惹來網民討論，認為靠關係只是比別人有多個機會，更重要的是實力，不然最終還是會被人比下去。



有女生指她在現職公司工作1年半，可惜薪酬待遇卻欠佳，因而決定辭職。家人得悉後便想透過人際關係來為她介紹工作，怕被「另眼相待」，因而猶豫應否接受好意。（《無法成為野獸的我們》劇照）

該女生在Dcard討論區以「大家會靠關係去找工作嗎」為題發帖，指她剛畢業時家人和朋友的媽媽曾表示可以為她介紹工作，但因為覺得不好意思，加上想靠自己能力，於是到了現職公司上班。當年面試時主管說過，「半年後通過教育訓練便會調整薪金」，但之後便沒了這回事，樓主跟他說都被敷衍了事。

家人朋友得知後紛紛勸喻她辭職，最終只待了1年半，近日決心請辭。不料家人在她離職後的翌日便給她某間公司的資料，並讓她先傳履歷，更說「現在的社會能靠關係就靠關係」，不然很認真工作還是會給靠關係的人佔先機。樓主很猶豫應否接受家人好意，擔憂「靠關係就會被別人另眼相待」。

當年面試時主管說過，「半年後通過教育訓練便會調整薪金」，但之後都被敷衍了事，因而決心請辭。（《我的大叔》劇照）

對於靠關係與否，網民都認為只要有實力，靠關係也不是問題，「人脈也是種實力」、「靠關係只是多種找工作的管道，如果自己有相應實力坐上位子，比較不會被說閒話」、「擁有人脈同時，你也會是別人的人脈，互相幫助就好」、「遇到爛公司的機率大幅下降」；惟有人認為「確實會被另眼相待。上面看你多了點關心，下面看你多了點惡心」。

有留言分享靠關係沒問題，離譜的是不用心工作、自以為是才會惹人討厭，「我朋友家開公司，他爸希望他有職場經驗，安排他去有生意往來的公司上班，結果因為上班懶散被主管罵，回家跟爸爸講，主管再也沒罵過他，也不會安排事給他做，舒舒服服待了3年」、「同學靠家裏關係被安排到超好的公司實習 ，但他超沒腦還很會推責任，卻因為很會做表面功夫，現在已經獲不錯公司錄取」。