遞信後遭上司黑臉！同事揭犯「嚴重錯誤」　打工仔：我第一次辭職

下屬決定辭職，上司毫不知情，更要從別人口中得知！近日馬來西亞就有打工仔發文指她首次辭職，由於跟上司不算熟絡，加上對辭職信抱有「交給誰都無差」的心態，所以便直接呈給人事部。之後卻被上司黑臉無視，同事提醒才得悉原來上司覺得樓主不尊重她，對之後還要在公司的日子感到苦惱，所以無助地問「接下來該怎麼做？」。



有打工仔發文指她首次辭職，加上對辭職信抱有「交給誰都無差」的心態，所以便直接呈給人事部。之後被上司無視才得悉上司覺得樓主不尊重她，因而苦言「接下來該怎麼做？」。（《無法成為野獸的我們》劇照）

「沒想到一不注意就犯下大錯」！該名打工仔在Ricebowl鐵飯網-解決您的求職難題論壇以「因為辭職得罪了上司，接下來該怎麼辦？」為題發帖，指他第一次辭職，不了解程序，加上平日較少跟上司溝通，跟對方不熟絡亦有點害怕，覺得很難當面向她提出請辭，同時認為辭職信「交給誰都無差」，所以便直接呈交給HR，希望由他們幫忙通知上司。

不料遞交辭職信後，上司沒有說什麼，反而是開始黑臉無視，更用酸言酸語對待她。之後從同事口中才得知原來她很是不滿，認為樓主此舉很不尊重她。樓主屆時才知道做錯程序，但面對還有1個多月的離職通知期，因而感到苦惱並詢問「接下來該怎麼做？太煎熬了」。

遞交辭職信後，上司開始黑臉無視，更用酸言酸語對待樓主。（《我要準時下班》劇照）

有網民認為樓主要學會職場上的規矩「經一事長一智」，「互相尊重很重要」、「有些禮貌和禮節一定要有」、「辭職信應該交給直屬上司」、「作為上司，下屬辭職她完全不知情，確實對她不好，老闆可能會覺得她沒有好好關心下屬」。

亦有人批評上司，「她很小氣」、「傻瓜，交了信你比CEO都大」、「把自己本分做好，交代好的東西都完成，他沒機會對你怎樣」；亦有留言指出辭職信應該同時交予上司和人事部，「一封給上司，一封給HR（為怕上司『太忙』），忘記幫你交給HR）」。