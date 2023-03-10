心酸！3歲女不知母病逝　見生前婚照開心喊媽媽　1童心舉動更催淚

正所謂「有媽的孩子像個寶」，少少年紀便失去母親，實在很難不讓人心疼。較早前安徽就有女童不知母親已經病逝，看見父母舊日婚照時不只大喊「我媽媽」，更衝上前親吻照片裏的母親，彷彿見到真人般。短片被分享到網上後，對於這麼少的孩子便失去母親，網民都表示很替她難過，「真的看哭了」、「讓人心疼」。



有女童不知母親病逝，看到父母舊日婚照時大喊「我媽媽」，更衝上前親吻照片裏的母親，惹哭不少網民。（網上影片截圖）

內媒報道，安徽有名3歲女孩不知母親已經因病離世，以為媽媽還在醫院養病，有日父親處理完妻子後事回家整理房間時，意外翻出昔日與愛妻的結婚照片。從圖片可見，婚照裏的一對新人身穿紅色的中式婚紗，二人聯手拼出「LOVE（愛）」的英文字母，搭配幸福甜蜜的笑容。當女童看到媽媽的照片先是開心大喊「我媽媽」，接着便衝上前親吻照片裏的媽媽，最後父親忍不住抱着女兒，場面極心酸。

女童父親後來補充，妻子於去年12月因為肺癌不幸離世，可是因為考慮到女兒年紀，擔憂她無法承受母親已去世事實，所以沒有告知她真相。他表示，女兒單純以為媽媽只是生病住院，總有一天會回家，因此看到她衝到媽媽照片前面親吻時，既幸福卻又很是感慨。

整個過程被記錄並發布到網上後，網民表示忍不住濕了眼眶，「真可憐」、「堅強的孩子，希望你的童年能夠快樂」、「生娃以後每天都在好好保護自己，努力陪她一起長大」、「媽媽的愛在天堂，爸爸的愛在身邊」、「希望永遠不要知道，給她留着希望」；更有留言提醒女孩父親，若然有了新生活和新家庭，都不要忘記對小女孩的愛。