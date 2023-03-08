悲！母親確診乳癌決定放棄治療　港男驚悉心酸原因淚崩：好後悔…

人終須經歷生老病死，但如果家人突然患病又可以做什麼？最近有網民分享，表示母親最近發現胸口有硬塊，檢查後證實是惡性腫瘤，但醫生指因為已發現得太遲，就算切除也未能完全康復。樓主坦言無力感很重，又稱過往只顧着工作忽略了與母親相處的時間，加上父親已離世，表示不想再眼白白望着母親離去，「真係好無奈唔知可以點做」。



樓主表示母親最近發現胸口有硬塊，檢查後證實是惡性腫瘤，但醫生指因為已發現得太遲，就算切除也未能完全康復。（《一念無明》劇照）

該網民近日在連登討論區以「阿媽驗到癌症決定咗唔做化療」為題撰文，稱母親最近摸到胸口有硬塊，後來照X光及檢查後證實是惡性腫瘤，但醫生直言就算做切除手術也未能康復，因為已發現得太遲。

樓主續指，母親得悉惡耗後已決意不接受化療，「佢話做化療好貴 ，都係拖唔到幾耐有咩都順其自然，上天會安排」。母親又言寧願樓主把儲蓄留給子女將來用，不讓他們捱窮，「傾到我成晚都喺度喊」。

樓主坦言，以前家中貧窮，長大後找到工作就想努力賺錢讓母親享福，沒想到母親此刻患病，加上父親在數年前已離世，後悔沒有在這段時間好好陪伴母親，「又一個對咗廿幾年嘅人準備走，真係好無奈唔知可以點做」。

樓主後悔沒有好好陪伴母親。（《一念無明》劇照）

不少網民紛紗留言為樓主打氣，又建議樓主在最後日子盡量多陪伴母親，「開個private YouTube／WhatsApp group／telegram group, 平日有咩都up上去, 多啲留念嘢，同佢食飯陪多啲」、「多啲用錄音留低媽媽的聲音」、「Take care！Cancer 真係好折磨人」、「同佢影多啲相，趁仲有力周圍去下睇下景食下嘢，揀啲無咁辛苦」。

亦有網民鼓勵樓主說服母親嘗試治療，「主要睇係咪末期，同有無擴散得太多，如果無嘅話可以試下醫，唔好太早放棄」、「如果醫生話依家化療大機率醫到都係去做啦，錢可以再搵，人走左就真係走左，有咩好慳」、「乳癌存活率係比較高，肯做手術同化療話，再活多十幾廿年唔出奇」。

根據衛生署資料，早期乳癌症狀不容易察覺，但如出現以上6個症狀，就要及早求醫。（衛生署）

根據香港衛生署資料，早期乳癌症狀不容易察覺，除了出現可疑硬塊，乳房大小或形狀改變等都可能是患癌症狀，故若出現以下6個症狀，就要及早求醫：

1）乳房出現硬塊

2）乳房的大小或形狀改變

3）乳房或乳頭皮膚出現異樣（例如：變紅、呈鱗片狀、變厚或猶如「橙皮」）

4）乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

5）乳房或腋下新出現持續的不適或疼痛

6）腋下有新增硬塊或皮膚變厚



衛生署亦列出減低患上乳癌機會方法，包括「恆常進行體能活動」、「避免飲酒」、「均衡飲食」、「保持健康體重和腰圍」、「較年青時生育，並延長母乳餵哺期」。

（連登討論區、衛生署）