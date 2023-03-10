母子雙屍命案！37歲子被綁割喉　6旬母倒斃房內　調查揭悲傷內情

照顧有特殊需要的孩子確是很耗心力。台中中里區近日發生人倫慘劇，一對母子被發現在住所內雙雙死亡，兒子被綁在床上，身上有多處刀傷，母親手臂也有刀傷，倒卧血泊中。當地警方調查，由於現場並無打鬥及掙扎痕迹，初步推斷母親可能先餵安眠藥給兒子，殺死兒子後再自殺。死者女兒則指，母親長期照顧智力較低的兄長，體力及心力已耗盡，或是導致今次悲劇發生。



陳姓丈夫回家發現妻子及大兒子倒斃睡房，警到場後發現兩人已明顯死亡。（影片截圖）

綜合媒體報道，本月8日，居於台中市大里區的66歲陳姓男子，與太太及兒子一起從事貼磁磚工作，陳男當天外出工作後，晚上回到美群路的家中，在37歲大兒子房間內，發現他手腳被綑綁在床柱，身上有多處刀傷，並遭割喉，而其妻子62歲劉姓女子，也倒在房間內，手腕有割傷，警察到場發現兩人已明顯死亡。

警方調查後指出，涉事一家四口本是十分單純的家庭，陳男與兩名死者以貼磁磚工作維生，但大兒子智力比較低，平時表現噪動或會在半夜喊叫，陳男平時上工時，會帶着妻子與兒子當「幫工」。而事發當日因大兒子患上感冒，妻子留家照顧他，只有陳男獨自外出工作，想不到會釀成慘劇。

警方初步不排除是母親先殺死兒子再自殺，案件現正繼續調查。（網上圖片）

警方續指單位的門窗完整，沒有被破壞迹象，陳屍的3樓房間之外的地方也沒有血迹，沒有打鬥掙扎痕迹，房間內的2把兇刀，亦是家中物品，而妻子手上與地上各有1粒安眠藥，桌上亦放有一排約10粒的安眠藥空盒，裏面已沒有藥丸。當場檢驗發現，妻子的致命傷是腹部刀傷，手腕亦有割傷，兒子頸部有刀傷，但致命傷是心臟處的刀傷，警方初步不排除是母親先殺死兒子再自殺，案件現正繼續調查。

陳男對痛失妻兒表示極度無奈，女兒則指母親為了照顧哥哥而心力憔悴，10多年來須服食藥物，相信她的體力與精力都已耗盡，或成了今次悲劇的導火線。