悲傷雙屍命案！69歲老婦16刀砍死室友後墮樓亡　調查驚揭心酸內情

台灣發生駭人聽聞的雙屍命案，一名69歲的內地張姓女子，涉嫌殺害同住室友後墮樓身亡。據調查，張女年老有失憶症，因投資關係認識室友，對方介紹她吃貴價營養品，又鼓勵她投資及協助賣樓卻被挪用資金，認為自己被騙，與對方爭執決裂，並曾報案，未知是否因此動殺機。



台灣發生駭人聽聞的雙屍命案，一名69歲的內地張姓女子，涉嫌殺害同住室友後墮樓身亡。（網上圖片）

綜合台灣媒體報道，事發於周日（1月29日），地點是高雄市左營區華欣路一棟大樓。該名69歲內地張姓女子墮樓身亡，警方上門調查發現其52歲邱姓女室友倒臥臥室地板死亡，地上有一灘血迹，而在張女房間的垃圾筒內，發現1把沾血的生果刀。邱女的15歲女兒當時也在家，但因凌晨才入睡且二樓房門上鎖，未有發覺兇案，直到警方進屋才知道母親已身亡。

警方調查，張女原住桃園市，丈夫90多歲，因投資關係認識住在高雄的邱女。在邱女游說下，張女賣掉桃園房產，去年1月搬到與邱女同住。成為室友後，邱女游說張女投資房地產及烘焙事業，張女於是把賣樓所得的400多萬新台幣（逾100萬港元）積蓄拿來投資，卻未見獲利，多次向邱女追錢不果，兩人常為此起爭執。

張女出事前，曾下樓與管理員交談，該畫面亦成為其最後身影。（網上圖片）

另據報張女因年老有失憶症，邱女介紹她吃營養品，但認為邱女介紹吃的營養品每次要花數十萬新台幣很貴，自覺被騙，曾報警求助。

警方檢驗發現，邱女左胸、左手、右膝、左大腿及左肩共有16處刀傷，部份深至見骨，其中近心臟處刀傷懷疑是致命傷，詳細死因和案情仍待進一步調查。