滅門命案│一家6口晚餐後慘死家中　5屍倒卧同1處　調查揭心寒內情

印度安巴拉（Ambala）巴拉納村（Balana village）發生恐怖滅門命案，一家六口共晉晚餐後，第2天被發現全部死亡，其中5人離奇倒臥同一地點。警方初步調查指出，34歲死者辛格（Sukhwinder Singh）遺體垂掛在房內吊扇上，狀似輕生，懷疑他死前勒死了父母、妻子及孩子導致慘案，惟實際死因有待進一步調查。



印度發生恐怖滅門命案，一家六口共晉晚餐後，第2天被發現全部死亡。（網上圖片）

綜合外媒報道，死者包括65歲的拉姆（Sangat Ram）、其60歲妻子考爾（Mahindra Kaur）、34歲兒子辛格（Sukhwinder Singh）、28歲兒媳蕾娜（Reena）、年僅8歲和5歲的孫女潔西（Jassi）和亞蘇（Ashu）。

報道指出，一家六口本月17日晚上共晉晚餐，翌日（8月18日）鄰居敲門卻無回應，懷疑有異報警求助。警方破門入內，發現6人已死亡，其中5人離奇倒臥同一地點，1人垂掛在房內吊扇。

警方正調查事件。（網上圖片）

警方初步調查估計，在私人保險公司工作的辛格上吊前勒死了父母、妻子和孩子，惟確實死因有待驗屍進一步調查。

報道又指，警方於現場發現辛格留下的遺書，提到公司2名上級強迫他上繳100萬盧比（約9.8萬港元），否則會失去工作。目前遺書提到的其中1人已因教唆自殺被捕。