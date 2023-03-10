車cam直擊｜百厭男童掟石頭出馬路　片主：外傭掛住玩電話冇理

亂擲雜物出馬路隨時引發交通意外，家長要好好教育子女勿做出此等行為！近日網上流傳1段行車記錄器（車cam）影片，拍到有百厭男童於西鐵元朗站附近行人路，將一塊石頭扔出馬路，差點擊中途經的車輛。當時陪同男童的外傭全程玩手機，未有制止男童舉動，氣得片主怒斥：「唔該認得片入面係自己嘅細路，好好教下。」



近日網上流傳1段行車記錄器（車cam）影片，拍到有百厭男童於西鐵元朗站附近行人路，將一塊石頭扔出馬路。（YouTube頻道「車CAM特警」影片截圖）

YouTube頻道「車CAM特警」周四（9日）上載1段影為「車CAM直擊 - 百厭星路邊扔石頭出馬路，好好教下你個細路啦」的影片，從影片可見到片主駛經西鐵元朗站附近時，有男童突然於行人路扔出一塊石頭，石頭擦過欄杆再彈在馬路中，差點擊中途經的車輛。

片主指出，事發於周四下午約5時半，檢查過車身後幸好並無損毀。他嚴正地呼籲，「唔該認得片入面係自己嘅細路，好好教下，你哋個工人姐姐已經俾我話完，佢掛住玩電話，冇理過你哋個仔喺後面做乜」。

不少網民批評男童行為，「佢本來有心想擊中部私家車，只不過眼界未夠」、「呢啲正X街仔」、「如果掟中造成意外責任歸誰」。有人直言，「俾我會即時打死火燈停車報長官」、「有個人用石頭掟馬路呀！1823」。有人慨嘆男童欠缺教育，「所以家教好重要，不過大多數都掛住睇手機，根本唔會理啲小朋友做乜」。