車cam｜女子尖沙咀街頭食煙　私家車頭蓋當煙灰缸整熄煙頭極無品

口罩令取消後，不少人都紛紛「解放」口鼻呼吸新鮮空氣，但卻擔心在街上遇到無公德心的煙民！最近網上一車cam片段引來網民熱烈討論，一名女士伙同朋友在尖沙咀街頭截的士，正在吸煙的她竟在上車前把煙蒂直接插在旁邊的私家車車頭，並企圖弄熄煙頭，然後和朋友上的士離去。不少人也鬧爆做法過份，「呢啲直頭叫刑事毁壞」、「人無恥就無敵」。



網上流傳「車cam」片段，一名女士伙同朋友在尖沙咀街頭截的士，正在吸煙的她竟在上車前把煙蒂直接插在旁邊的私家車車頭，並企圖弄熄煙頭（YouTube「車cam特警」截圖）

該條長達43秒的片段在YouTube頻道「車cam特警」上傳，畫面顯示攝於2月27日凌晨4時13分，當時一行4名女士在尖沙咀金巴利道截的士。其中在最後的黑衫長髮女子本來站在行人路旁吸煙，當她見到同行3名女子陸續上的士後，她也緊隨其後，更回頭借用旁邊的私家車車頭蓋，順手地將煙蒂直接於車頭弄熄，最後上車離去。

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不少網民紗紛留言鬧爆無品，「冇掉煙頭唔使罰$1500，但刑事毁壞人哋部車」、「煙剷就係咁乞人憎」、「順手到呢！應該係慣犯」、「當架車係煙灰缸咩，賤格」。亦有網民表示在街上吸二手煙非常難頂，「就係呢啲自私煙民搞到條街污煙漳氣」、「其實點解要逼我哋聞煙，最怕啲人企喺街食煙」。

（YouTube頻道「車cam特警」）