消費券2023｜首期4.16派發　網民轟分期難紓困：首期$3000捱到7月

【消費券2023/財政司司長陳茂波/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】消費券2023就快有得派！財政司司長陳茂波今午（10日）公布消費券2023詳情，首階段3000元將於4月16日發放，並根據去年的登記資料發放，不可轉電子支付工具；餘下2000元將於7月16日發放，市民屆時可「轉會」重新選取支付工具，市民可經由八達通、Tap & Go、Alipay HK、WeChat Pay HK、BoC Pay 和 PayMe領取。



財政司司長陳茂波今午（10日）公布消費券2023詳情，首階段3000元將於4月16日發放。（資料圖片）

消費券2023首期$3000元將於4月16日發放，第一階段不可轉平台；第二階段$2000將於7月16日發放。不少網民分享就快領到消費券的喜悅，認為可幫補日常生活開支，「有錢開心」、「支持，幫補奶粉尿片」、「期待，除口罩要入返啲護膚品」、「好想買機票」。

但仍有網民表達不滿，認為$5000元金額太少，「通脹日日升，支援天天縮」、「5000元都唔夠畀租」、「新移民唔應該畀」，而且發現金更好，「現金咁咪好囉，簡單複雜化」、「直接入銀行啦，而家咁多SMS釣魚網站」。

許多網民不贊同要分期發放，「最好一炮過」、「分兩次拎有啲多X魚」、「不如下次分10次拎？」、「首期$3000捱到7月？根本唔係為紓困」，又質疑分批發放只會浪費行政費，「唉$5000分兩次係咪多此—舉呀，咁咪要畀多次行政費，把啲行政費畀埋市民好過啦，知唔知有好多人已冇嘢做呀」。

（綜合）