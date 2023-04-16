消費券2023│4.16派首期不可轉平台+申請登記資格/派發方法/到期日

消費券2023申請登記資格懶人包，一文睇清領取方法及到期時間表。財政司長陳茂波於新一份《財政預算案》宣布今年再派發5,000元電子消費券，分兩期派發，新來港人士（新移民）都有份，而透過不同入境計劃在港居住及來港升學的學生等人士可獲半額2,500元消費券。

究竟今次消費券有什麼申請資格？何時領取？使用限期？哪2類人合資格領全額消費券？以下一一話你知。而財政司長陳茂波今日（3月10日）下午3時30分舉行記者會交代詳情，政府指，首期會在4月16日派發，首期消費券不可轉電子支付工具，如有遺失帳戶、卡等情況，會有特定渠道更改密碼。



財政司長陳茂波於新一份《財政預算案》宣布今年再派發5,000元電子消費券。（盧翊銘攝）

問題一：消費券金額

今次消費券金額5,000港元，比去年的1萬元少。

問題二：分發消費券期數

今次消費券會分兩期發放，首期3,000元，第二期2,000元。

問題三：消費券申請資格，2類人有全額

今次消費券，必須是年齡18歲或以上的香港永久居民，以及新來港人士，才能領取全額5,000元消費券。而透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，會獲發2,500元消費券。

另外，領取人需「沒有永久離開或意圖永久離開香港」。至於何謂「沒有意圖永久離開香港」，政府去年消費券計劃列明，考慮因素包括該人士曾否在指定日期或之前以「永久性地離開香港」為由，根據強制性公積金法例提交有效的申請，以在65歲前提早提取其強積金或獲強積金豁免的職業退休計劃的利益。意味移民的人無法領取消費券。

財政司長陳茂波於新一份《財政預算案》公布，將再向市民派發電子消費券。（資料圖片）

問題四：消費券何時發放？最快幾時派？

在2023年，消費券首期3,000元將於4月16日派發，第二期2,000元消費券將於7月16日派發。

問題五：消費券有哪些電子支付工具？如何派發?

可使用八達通（Octopus）、支付寶香港（AlipayHK）、微信支付香港（WeChat Pay HK）、拍住賞Tap & Go、BoC Pay及PayMe from HSBC。

問題六：消費券使用期限？使用限制？

以支付寶香港（AlipayHK）、微信支付香港（WeChat Pay HK）、拍住賞Tap & Go、BoC Pay及PayMe from HSBC領取首期4月16日消費券，於10月31日到期；第二期7月16日發放的消費券，將於1月31日到期。

以八達通領取4月16日首期消費券，要在6月30日前用盡第一期3000元，才可最早在7月16日領取第二期2000元消費券，隨後於每個月月底前用盡第一期消費券，可在下一個月16日收到；而第一期消費券須在10月底限期前用盡，才可領到第二期消費券。

另外，消費券只可用於本地零售、餐飲商戶實體及網上，不可用於政府費及兌換現金等。

問題七：消費券領取方法

參考上次派發方法，使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK、BoC Pay及PayMe from HSBC收取消費券的市民，可直接收取消費券，而透過八達通收取消費券的市民，可透過到公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券。

另外，目前八達通儲值上限仍維持3000元，但八達通非執行主席楊美珍接受傳媒訪問表示，正積極改善系統，增加八達通消費券儲值上限，讓用戶能一次過領取消費券金額，期望能在4月發放首期消費券前完成工作。

如遺失帳戶或卡，須在指定期內辦理更新帳戶登記手續，用同一支付工具另一帳戶收取消費券，第一期不可轉用另一款消費券，而3月11日起會開放八達通臨時中心。

（資料圖片）

問題八：消費券如何轉會？

第一期消費券無法轉會，至於第二期消費券，參考上次方法，市民可透過特定網站、熱線、電郵或傳真等方式，更改電子支付工具帳戶。