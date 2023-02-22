消費券2023│$5000分兩期派發　新移民有份　網民促派現金：要交租

【消費券2023／消費券／5000消費券／全民派錢／財政預算案2023】財政司司長陳茂波今日（2月22日）公布現屆政府首份《財政預算案》，宣布今年再派發5,000元電子消費券。陳茂波指出，會向每名合資格的18歲或以上永久性居民及新來港人士，分兩期發放總額5,000元電子消費券；而首期3,000元消費券最快於4月發放。

再派消費券引起網上熱論，有網民同意政府「應使則使」振興經濟，但亦有大批網民認為應直接派現金，「派現金啦要交租呀」、「又有大量行政費」，也有網民擔心派消費券會加劇通脹，「然後加税呢」、「所有嘢將會加價」。



財政司長陳茂波公布新一份《財政預算案》。（資料圖片）

消費券2023｜領取資格、方法、時間 新移民、外地學生都有份

陳茂波宣布，會再向每名合資格的18歲或以上永久性居民及新來港人士，分兩期發放總額5,000元電子消費券；而為盡快發放消費券，政府會先通過去年計劃的登記資料，在今年4月發放首3,000元消費券予合資格人士，餘額會在今年年中發放，而新符合資格人士則同樣會於年中獲發消費券。

陳茂波又說，透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，會獲發上述總額一半，即合共2,500元的消費券，政府會盡快公布詳情。

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再派消費券引來網民熱論，有網民認同「應用就用」 振興經濟，但亦有不少網民認為應直接派現金，「派錢實際啲啦」、「直接派錢啦」、「派現金啦要交租呀」、「又有大量行政費」。

亦有網民認為派發消費券方法繁複，「$5000仲要分兩期派，真係多X謝」、「派都派得煩過人」。也有網民擔心派消費券會加劇通脹，「然後加税呢」、「所有嘢將會加價」。